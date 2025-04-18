丈母娘女婿私奔10天回家 婚禮當天現身：我們要結婚

事件中的丈母娘和女婿。（擷取自X）

2025/04/18 00:53

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度北方邦日前爆出丈母娘與準女婿私奔的誇張婚禮翻車事件，如今再添離奇發展。原本失聯多日的兩人竟在婚禮當天現身警局自首，女子還當場表示「我們想結婚」，讓原本備妥嫁妝、等著迎親的女方家庭瞬間翻盤成荒誕鬧劇，網友直呼「比影集還精彩」。

綜合《India Today》報導，女方母親薩普娜（Sapna Devi）與準女婿拉胡爾（Rahul）在4月6日失聯，期間一路逃往比哈爾、接近尼泊爾邊境。就在女兒原定舉辦婚禮的4月16日，兩人突然返抵阿里格爾（Aligarh）自首，表示是因長期不堪家庭壓力與情感折磨，才選擇私奔。

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薩普娜向警方哭訴自己飽受丈夫家暴，還稱當初丈夫聽聞她與準女婿關係曖昧後，竟氣到嗆聲，「那妳乾脆跟他私奔算了！」結果她還真的當真了，不但帶走女婿，還一併帶走約8.5萬盧比（約新台幣34萬元）的現金與珠寶，讓整起事件從「私奔」升級為「財務與誘拐糾紛」。

氣炸的丈夫吉滕德拉（Jitendra Kumar）堅決不肯離婚，還公開要求警方將兩人關起來，控訴拉胡爾不只拐跑他老婆，還是慣犯，專靠甜言蜜語騙取女性財物。薩普娜的兄長也怒批「丟臉丟到家門口」，明言不會接納妹妹回家。

目前警方已正式立案調查，針對是否涉及財務詐欺與誘拐進一步釐清中。至於這場失控婚禮是否會上演「女婿迎娶丈母娘」番外篇，恐怕還得看雙方與法院怎麼收場。

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