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    朱立倫喊「426上凱道」 網見這數字笑瘋：有夠會選日子

    朱立倫宣布將於本月26日在凱道舉辦示威大遊行。（記者塗建榮攝）

    朱立倫宣布將於本月26日在凱道舉辦示威大遊行。（記者塗建榮攝）

    2025/04/17 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北檢偵辦國民黨罷免綠委連署造假案，今天（17日）搜索藍營北市黨部並約談黨部主委黃呂錦茹，黨主席朱立倫動員黨公職和支持者晚間衝北檢抗議，朱立倫還宣布本月26日將在凱道舉辦示威大遊行。不過「426」這個數字一出來引發熱議，「426」諧音是「死阿六」（台語「死阿陸」），不少網友嘲諷藍營「真會選日子」。

    朱立倫今晚在台北地檢署外頭痛批民進黨政府整天只想消滅在野黨，總統賴清德當選就職不到一年沒有一天在治國，凡是對賴清德有威脅的人，都要抓起來，「這樣的獨裁者大家還忍得住嗎？今天如果不是人民被逼到死角，大家不會坐在這裡。」

    他宣布，國民黨已經取得總統府前凱道路權，4月26日大家凱道見，「賴清德不要想躲在總統府裡面，我們要走向凱道，要讓民進黨知道，大罷免就是罷免獨裁者，罷免賴清德，讓賴清德付出獨裁者的代價，讓他滾下台！」

    朱立倫喊「426上凱道」，隨即在網上掀起討論，網友紛紛嘲諷，「算你會選日子」、「日子選得好，遊行沒煩惱」、「426真的是經典的選擇」、「蔣萬安喊倒閣、朱立倫喊426上凱道。兩個都好令人喜歡喔，426凱道上都會是426，太魔幻了」、「傅崐萁：你選426我要怎麼回報北京中央？」、「立倫一定是民進黨潛伏在國民黨多年的臥底，426這種好日子都能選出來」。

    「阿陸仔」（台語）為台灣早期開放兩岸探親時，對大部分中國人的一種代名詞，原本為中性稱呼，但近代多帶有貶義。因「六」與「陸」的台語讀音相同，所以也有人寫「阿六仔」，反中情緒強烈的人士會強化用詞便「死阿六」，網路用語為「426」。

    朱立倫喊「426上凱道」，引發網友熱烈討論。（圖翻攝自Threads）

    朱立倫喊「426上凱道」，引發網友熱烈討論。（圖翻攝自Threads）

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