對台軍售遭中共制裁4372億 2美企「已讀不回」讓小粉紅氣炸！

美軍企雷神飛彈系統公司、洛克希德馬丁公司因對台軍售，上月中旬遭中國制裁。（美聯社）

2023/03/07 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國近年多次對台軍售，引發北京強烈不滿，中國更於今年2月16日宣布制裁美軍企「雷神飛彈系統公司」（Raytheon Missiles & Defense）和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corporation），沒想到卻遭這2家公司「已讀不回」。

中國商務部上月16日制裁雷神與洛克希德，除禁止這2家公司從事與中國有關的進出口活動、在中國境內新增投資、企業高層在中國境內工作，並處以對台軍售合約金額兩倍罰款，共990億人民幣（約新台幣4372億），更限期15日內繳清，否則追加罰款力度。然而時至今日，雷神與洛克希德仍未交付中方所謂罰款。

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對此，中國軍事評論家「強武堂」今天（7日）在《騰訊網》刊文痛批，稱「中方的反制堪稱恰到好處，既能打痛他們，又並非『趕盡殺絕』。然而雷神、洛馬並不領會中方的用意，最後期限已到，雷神和洛馬『裝死』，拒不支付這一款項。而這顯然是白宮樂見的，五角大樓甚至用另一種方式為其撐腰打氣。」

「強武堂」還說：「看來美企整天耳濡目染，也沾染了白宮的行事作風。對雷神、洛馬，中方大可以用稀土來『卡脖子』，但是中方一直沒有這麼做，就是給美企和美國留一點機會。如今看來，美方並未領會中方的良苦用心，既然如此，中方也沒有什麼好客氣的。」

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