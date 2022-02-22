中國制裁美對台軍售企業 外交部：持續促請出售所需武器

美國國務院批准對台出售1億美元（約新台幣28億元）的愛國者系統工程勤務。圖為愛二GEM飛彈。（資料照）

2022/02/22 13:14

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國因不滿美國企業協助美國對台軍售，昨（21）宣布制裁洛克希德馬丁集團及雷神兩大美國國防巨擘，這至少已是中國第3度針對2間公司宣布制裁。外交部今天對此深表遺憾，並表示將持續促請美國政府出售我國防禦所需武器。

美國國防安全合作局（DSCA）於美東時間2月7日宣布售台總額1億美元（約27.88億新台幣）的「愛國者飛彈工程勤務」案，是美國拜登政府二度拍板對台軍售。

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中國外交部發言人汪文斌昨（21）日表示，為了維護中國「主權」和安全利益，根據中國「反外國制裁法」的有關規定，中國政府決定對長期參與美國向台灣出售武器的美國軍工企業雷神技術公司（Raytheon Technologies）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司的行為實施反制。

汪文斌說，再次敦促美國政府和有關方面，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。

中國未提供制裁相關細節。不過事實上，中國早在2019、2020年皆已對雷神、洛克希德馬丁宣布制裁，每次都沒有對制裁細節多作解釋，且美國沒有和中國有任何軍售關係。

我國外交部發言人歐江安今對此深表遺憾。歐江安說，台灣努力維持台海和平與穩定，面對中國軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保衛台灣人民的安全。我方會持續促請美國政府依據《台灣關係法》及「六項保證」對台灣履行安全承諾，持續出售我國防禦所需的武器。

歐江安也強調，美國提供我方防衛性武器有助於捍衛台灣的民主自由，並確保國家安全及印太區域的和平穩定。

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