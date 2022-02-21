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    酸葡萄？不爽對台軍售 中國第3度宣布制裁美國航太巨擘

    中國因不滿美國航太公司協助美國對台軍售，今（21）日宣布制裁洛克希德馬丁集團（Lockheed Martin Corp）及雷神技術公司（Raytheon）兩大軍武巨擘，這至少已是中國第三度針對2間公司宣布制裁。圖為中國外交部發言人汪文斌。（歐新社檔案照）

    中國因不滿美國航太公司協助美國對台軍售，今（21）日宣布制裁洛克希德馬丁集團（Lockheed Martin Corp）及雷神技術公司（Raytheon）兩大軍武巨擘，這至少已是中國第三度針對2間公司宣布制裁。圖為中國外交部發言人汪文斌。（歐新社檔案照）

    2022/02/21 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國因不滿美國航太公司協助美國對台軍售，今（21）日宣布制裁洛克希德馬丁集團（Lockheed Martin Corp）及雷神技術公司（Raytheon）兩大美國航太、國防巨擘，這至少已是中國第3度針對2間公司宣布制裁。

    《路透》報導，美國國防部本（2）月7日批准對台出售美金1億元（折合台幣約28億元）的設備及服務，強化台灣針對飛彈的國防。對此，中國外交部發言人汪文斌今（21）日氣炸表示，美方的行為已經嚴重損害中國主權和安全利益、中美關係及台海和平穩定。

    此外，中國也依《反外國制裁法》的相關規定，對長期參與向我國出售武器的美國航太、國防企業雷神技術公司、洛克希德馬丁公司實施制裁反制。

    報導指出，中國並沒有提供詳細的制裁細節，不過雖然這是2間公司首次遭依中國《反外國制裁法》進行制裁，但事實上中國早在2019、2020年皆已對雷神、洛克希德馬丁宣布制裁，每次都沒有對制裁細節多作解釋，且美國沒有和中國有任何軍售關係。

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