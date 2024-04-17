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不想被拖下水！伊拉克總理否認出借伊朗發射飛彈攻以國

伊拉克總理表示，在伊朗襲擊以色列這段期間，當局沒有收到軍事報告能證明任何飛彈或無人機從伊拉克境內發射。（路透）

伊拉克總理表示，在伊朗襲擊以色列這段期間，當局沒有收到軍事報告能證明任何飛彈或無人機從伊拉克境內發射。（路透）

2024/04/17 12:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日晚間在美、英、法等盟友協助之下，成功攔截99％超過350枚飛彈和無人機，對此伊拉克總理週一表示，在伊朗襲擊以色列這段期間，當局沒有收到任何軍事報告得以證明飛彈或無人機從伊拉克境內發射。

綜合《CNN》、《以色列時報》報導 ，伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）當地時間16日與美國總統拜登會晤後接受專訪表示，伊拉克當局收到軍事報告中沒有證據能證明，任何飛彈或無人機在伊朗攻擊以國期間是從伊拉克發射。蘇達尼強調「我們立場相當明確，不允許任何非政府機構利用伊拉克使其重返戰場，且持續採取法律來保證伊拉克的安全、遠離衝突。」

報導分析，伊拉克為少數與華盛頓和德黑蘭都是盟友，伊拉克領空是伊朗對以國發動攻擊的主要通道，伊拉克官員稱，伊朗在襲擊前有先通知他們及該地區其他國家。

在此之前，以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）15日發布聲明提及，伊朗上週末對以色列發動大規模攻擊，從伊朗、伊拉克、黎巴嫩和葉門發射350多枚彈道飛彈、巡弋飛彈、武裝無人機和火箭彈。

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