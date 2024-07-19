秦剛「安全著陸」掀網友熱議！微博封殺討論 學者指高層人事黑箱

三中全會公報宣布，接受前外長秦剛的辭職申請，並持續以「同志」稱呼秦剛，引發社群熱烈討論，不過相關內容隨後也遭到封殺，讓中國網友也不禁感嘆「秦剛非我們能討論的」。（彭博）

2024/07/19 12:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共近日舉行第二十屆三中全會，公報宣布接受前外長秦剛的辭職申請，免去其中央委員職務，但以「同志」稱呼秦剛，引發社群熱烈討論，不過相關內容隨後也遭到封殺，逼得網友只能轉移陣地，尋找還能「暢所欲言」的網路空間，有中國網友也不禁感嘆「秦剛非我們能討論的」。

綜合媒體報導，去年6月秦剛突然消失於公眾視野，7月更被解除外長職務、10月被免去國務委員職務，但官方始終未正面說明原由。不過當時也盛傳，秦剛是因婚外情、洩密並危害國家安全而遭調查，但官方未曾證實，這也導致只要有新的消息傳出，總會引來網友熱議。

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本月15日至18日中共召開三中全會，中國官媒新華社發布《中國共產黨第20屆中央委員會第三次全體會議公報》，內容提及「全會決定，接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務」。相較於被開除黨籍的前國防部長李尚福等人，中共對於秦剛仍保留了「同志」稱謂，且仍未載明秦剛所涉及的政治問題及辭職原因。

據《美國之音中文網》報導，這樣的落差也再度掀起網友議論，大多網友都認為秦剛算是「安全著陸」，有些網友更稱「秦剛只是沒管好下半身，又遇上不省油的燈，沒法向國人交代，其他方面沒啥問題」。但隨後相關討論也遭到封殺，各媒體的微博帳號也紛紛隱蔽評論區的留言，讓部分中國網友因此不斷轉移陣地、尋找還能「暢所欲言」的網路空間。

針對中國網友的反應，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎則指出，北京一向不喜中國網友妄議中共的高層人事，因為網友很容易進一步質疑中共高層的決策和判斷力，特別是秦剛是中國國家主席習近平的親信、也是他欽定的外長，針對其落馬的原因，官方至今連個說法都不給，也平添中共高層人事的黑箱作業和官場的爾虞我詐。

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