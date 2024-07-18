中共三中全會免去秦剛職務！李尚福3人被開除黨籍

中共三中全會今在北京人民大會堂閉幕，會後中共發布「會議公報」，稱要更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，全面建成社會主義現代化強國。（路透檔案照）

2024/07/18 17:57

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共三中全會今日在北京人民大會堂閉幕，會後中共發布「會議公報」，稱要更加緊密團結在以習近平為核心的黨中央周圍，全面建成社會主義現代化強國。並在會議公報中公布，決定接受前外交部長秦剛辭職申請，免去中央委員職務。

三中全會會議公報提到，全會按照黨章規定，決定遞補中央委員會候補委員丁向群、於立軍、於吉紅為中央委員；並通過了中共中央軍事委員會關於李尚福、李玉超、孫金明嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前做出的給予3人開除黨籍的處分。

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公報指出，要堅決維護國家安全和社會穩定，有力推進國防和軍隊建設，繼續推進港澳工作和對台工作，深入推進中國特色大國外交，一以貫之推進全面從嚴治黨，實現經濟回升向好，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。

公報提及，進一步全面深化改革的總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善。

並描述，更加緊密地團結在以習近平為核心的黨中央周圍，高舉改革開放旗幟，凝心聚力、奮發進取，為全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興而努力奮鬥。

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