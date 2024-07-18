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極度瀕危「暹羅鱷」復育大驚喜 孵出60隻野生寶寶

柬埔寨豆蔻國家公園孵化出的野生暹羅鱷魚寶寶。（法新社）

柬埔寨豆蔻國家公園孵化出的野生暹羅鱷魚寶寶。（法新社）

2024/07/18 23:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕柬埔寨政府和保育團體18日宣布，西部一處野生生物保護區發現多達106顆暹羅鱷（Siamese crocodile）的蛋，已經成功孵化出60隻鱷魚寶寶，寫下本世紀以來這種瀕臨滅絕物種的孵化數量紀錄。

這些珍稀的暹羅鱷生活在柬埔寨豆蔻山脈，當地人5月發現，豆蔻國家公園過去未曾野放的區域有5個巢，這代表這些鱷魚是在自然棲息環境下繁殖。保育人士接著日夜輪班保護，6月27日到30日間陸續有60顆蛋孵化出寶寶。

柬埔寨農業與環境部、帶領暹羅鱷復育行動的保育團體「動植物群（Fauna & Flora）」18日發表共同聲明，「這項發現顯示，該區域是野生鱷（暹羅鱷）的重要棲息地，為這物種的復育帶來希望」。

暹羅鱷是淡水鱷，通常體長可達3公尺，一度在東南亞相當普遍，但是因人類大量獵殺和棲息地流失，數量迅速減少，到1990年代幾乎滅絕，因此被國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危（Critically Endangered）物種，直到2000年左右在柬埔寨被重新發現，據信現存數量約1000隻，大部分在柬埔寨。

柬埔寨暹羅鱷復育計畫負責人西諾維斯（Pablo Sinovas）說，暹羅鱷野生數量持續減少，「孵育出60隻新生鱷魚是一大振奮」，大大地激勵保育合作。

「動植物群」與柬埔寨政府、當地非政府組織和地方社區共同合作的復育計畫，自2012年以來已成功野放196隻暹羅鱷。保育人士說，這次孵化60隻寶寶，是20多年來復育努力的成果，帶來「真實的希望象徵」。

保育人士呵護一批超珍貴的野生暹羅鱷魚蛋。（法新社）

保育人士呵護一批超珍貴的野生暹羅鱷魚蛋。（法新社）

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