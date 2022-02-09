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    無人飛行 ALIAS系統全自動駕駛黑鷹30分鐘

    操控黑鷹直升機飛行的ALIAS系統，此次是在高難度軟體模擬環境下工作。（取自洛馬官網）

    操控黑鷹直升機飛行的ALIAS系統，此次是在高難度軟體模擬環境下工作。（取自洛馬官網）

    2022/02/09 18:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防高等研究計劃署（DARPA）的無人駕駛飛機計畫「ALIAS」，日前首度成功駕駛UH-60A型黑鷹直升機起飛，令無人駕駛系統邁向另一個全新境界！

    ALIAS正式名稱為「駕駛艙機組人員工作自動化系統」（Aircrew Labor In-Cockpit Automation System），由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin，簡稱洛馬）的子公司、軍用直升機製造商西科斯基公司（Sikorsky Aircraft Corporation）負責開發。

    據美國科技網站CNET報導，2月9日，DARPA宣布，一架搭載了ALIAS的UH-60A型黑鷹直升機，2月5日在肯塔基州的實驗基地，依靠ALIAS系統完成了長達30分鐘的完全無人干預全自動飛行，2月7日又於同一地點執行了時長稍短的試飛。

    時長半小時的全無人試飛，在重逾6.3噸的非特製普通直升機型上尚屬全球首次。這一試飛，標誌著黑鷹直升機製造商西科斯基公司與美國官方價值1.6億美元（約新台幣44億5000萬元）的人工智慧（AI）直升機駕駛助手項目的新里程碑。

    ALIAS是一具有眼睛的機器人，它的光學攝影機看著儀表指示，由人工智慧判斷這些儀表提供資訊的意義，再決定它該如何操縱飛機，是要扳動哪個開關或是要怎麼調整方向舵等，整個步驟流程與人類飛行員並無二致

    30分鐘內，ALIAS系統順利自主完成了起飛前機載設備自檢、起飛、自動飛行、自動降落等動作，全程無事故和故障發生。不過，因應對突發機件故障、對突發天候變化、複雜地形飛行等操作，仍需人類駕駛員執行，協助系統並不具備這方面的能力。

    按照西科斯基公司與DARPA的設計，ALIAS系統屬於訂製產品，可以調整後安裝在現有的各型號飛機上，也可以隨時從機體上移除。這樣就能在不大規模改造或廢棄現有機型的低成本前提下，幫助現有機型實現高水平的自動化，並減少機組人員數量。

    洛馬公佈的相關影片︰

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