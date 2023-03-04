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    又一國考慮跟進TikTok禁令！ 法國國會正式啟動調查、釐清風險

    法國政府1日表示，正考慮跟進歐盟，禁止公務員在有公務軟體的手機上使用；而參議院的TikTok調查委員會，也於2日正式啟動。（路透）

    法國政府1日表示，正考慮跟進歐盟，禁止公務員在有公務軟體的手機上使用；而參議院的TikTok調查委員會，也於2日正式啟動。（路透）

    2023/03/04 13:56

    〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音分享應用程式「抖音」的國際版「TikTok」上市後，雖備受各國年輕人喜愛，然而卻因青少年成癮、引發大量負面社會現象、中國有監控之嫌等問題，遭到越來越多國家禁用。法國政府1日表示，正考慮跟進歐盟，禁止公務員在有公務軟體的手機上使用；而參議院的TikTok調查委員會，也於2日正式啟動。

    綜合外媒報導，繼美國宣布針對TikTok的相關禁令後，加拿大、日北、丹麥等國國會以及歐盟執委會，近期紛紛以基於網路安全等考量，通過針對TikTok的禁用法案或發布命令，將全面禁止公務人員在政府電腦，或裝有公務應用軟體的手機等裝置上使用TikTok，法國政府也正在考慮對自家公務人員祭出相似禁令的可能性。

    政府發言人維宏（Olivier Véran）1日強調，「部會的公務手機沒有一台裝有TikTok或其他應用程式」，但他也同時宣布，最高層級正在考慮，是否對「中央或地方行政機關訂定規範」。與此同時，法國參議院法制委員會與主席會議，在2月9日也通過跨黨派黨團提出的「社群媒體TikTok使用、資料濫用與影響策略」調查案，將由19名參議員組成的委員會自3月起對TikTok進行長達6個月的深入調查。

    報導還指出，TikTok令全球不安的原因，一個是中國的間諜活動風險，包括手機資料被搜集並傳送回TikTok母公司字節跳動（ByteDance）。TikTok曾在2022年底承認，員工可以取得使用者資訊，且字節跳動在中國共產黨的管控之下，政府監控並使用資料輕而易舉；另一個因素則是中國的影響力策略，與隨之散播大量的不實消息、假新聞。

    提出國會調查案的參議員馬玉瑞（Claude Malhuret）受訪時指出，TikTok特別引發疑慮的原因在於，「這是一間寄居在極權政權下的中國企業，沒有獨立的司法，而立法權強制企業與政府合作」，並表示法國參議院即將對TikTok展開深入的調查，而調查的第一步，就是要求歐盟執委會提供做出此禁令決定的相關資訊。

    馬玉瑞透露，「這決定來得突然，真的很不尋常」，並強調若TikTok對歐盟進行間諜活動，那表示所有國家也都面臨威脅，而法國公務員與企業老闆自然也都會面臨相同的危險，「沒有理由法國不能採取同樣措施」。馬玉瑞提到，目前TikTok的態度還算配合，只擔心他們在回覆問題時會避重就輕，「TikTok若有欺騙，將付出昂貴代價」。

    趨勢科技（Trend Micro）網路安全策略主任阿帕吉雍（Nicolas Arpagian）在「法蘭西西部報」（Ouest France）3日的報導中表示，中國是一個很特別的國家，真正的問題在於「TikTok是否可能是中國政治策略的工具之一？」，同時他也認為，要求公務人員不能在公務相關電話中裝置TikTok，「並不算是過於激進的安全政策」。

    巴黎天主教學院（ICP）當代中國研究學者藍可（Emmanuel Lincot）則表示，「禁止TikTok也是西方國家在與中國對抗中施壓的一種方式。在經濟層面上，這是反擊的手段，因為西方國家許多資訊服務平台都無法在中國使用，他們市場盛行保護主義」。

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