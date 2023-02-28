「有間諜活動風險」 丹麥國會也封殺TikTok議員禁用

丹麥國會封殺TikTok，已經要求國會議員和所有國會職員，刪除行動裝置中的APP。（法新社）

2023/02/28 21:14

〔編譯管淑平／綜合報導〕丹麥國會28日表示，已經要求國會議員和所有國會職員，刪除行動裝置中的中國短影音社群媒體「抖音」的國際版TikTok，理由是「有間諜活動風險」。

《法新社》報導，丹麥國會是在「丹麥網路安全中心」做出建議後，採取這項行動。丹麥網路安全中心呼籲官員和公務員把手機中的TikTok應用程式刪除。國會說，已經「決定向國會議員和職員建議，不要在行動裝置上使用TikTok」。

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國會議長蓋得（Soren Gade）說，「使用TikTok有間諜活動的風險，所以我們據此做出調整。」

TikTok使用用戶個人資料的方式，遭西方質疑，尤其懷疑中國政府取用其用戶資料。TikTok去年底承認，一些在中國的員工可以取用歐洲用戶數據，並曾用這些數據追蹤記者，但該公司否認讓中國政府控制或取用其數據。

此前已有美國、歐盟和加拿大相繼禁止官員或官方機構職員在公務裝置上使用TikTok。美國白宮管理和預算辦公室（OMB）27日根據總統拜登去年12月簽署的一項法令，正式要求聯邦機構30天內移除和禁止安裝TikTok。

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