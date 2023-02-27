日本政府跟進封殺抖音！ 松野博一：禁止部分公務設備安裝TikTok

日本內閣官房長官松野博一今（27）日在記者會宣布，將禁止部分公務通訊設備安裝TikTok。（路透）

2023/02/27 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣官房長官松野博一今（27）日在記者會宣布，將禁止部分公務通訊設備安裝TikTok。這也是繼美國、加拿大政府和歐盟執委會後，再傳出有國家加入禁止員工在公務通訊設備裡，安裝中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」的封鎖行列。

綜合日媒報導，松野博一在記者會上表示，有鑒於歐盟已正式下令所有職員，必須在3月15日前，移除在裝有公務軟體的手機等私人裝置上的TikTok軟體，日本政府也決定跟進這項禁令，要求公務員將部分官方的公務通訊設備，全面禁止安裝TikTok。

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松野博一還指出，即使是公開的、沒有處理機密的公務通訊設備，他們也會先充分考慮各種風險後，再決定是否使用。

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