日本政府跟進封殺抖音！ 松野博一：禁止部分公務設備安裝TikTok
2023/02/27 15:49
〔即時新聞／綜合報導〕日本內閣官房長官松野博一今（27）日在記者會宣布，將禁止部分公務通訊設備安裝TikTok。這也是繼美國、加拿大政府和歐盟執委會後，再傳出有國家加入禁止員工在公務通訊設備裡，安裝中國短影音社群平台抖音國際版「TikTok」的封鎖行列。
綜合日媒報導，松野博一在記者會上表示，有鑒於歐盟已正式下令所有職員，必須在3月15日前，移除在裝有公務軟體的手機等私人裝置上的TikTok軟體，日本政府也決定跟進這項禁令，要求公務員將部分官方的公務通訊設備，全面禁止安裝TikTok。
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松野博一還指出，即使是公開的、沒有處理機密的公務通訊設備，他們也會先充分考慮各種風險後，再決定是否使用。
「一部公用スマホでTikTok禁止」＝松野官房長官https://t.co/DJggtiLlZ6— ニコニコニュース （@nico_nico_news） February 27, 2023
EUの欧州委員会が職員の公用端末でのTikTokの利用禁止が決定。松野氏「広報に利用するなど、要機密情報を取り扱わない場合であっても、様々なリスクを十分踏まえたうえで、利用の可否を判断している」#TikTok禁止 #政府 pic.twitter.com/k7JzLKLt9F