跟進美歐 加拿大要查TikTok

加拿大隱私保護監管機關24日表示，已針對中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok蒐集用戶個資一事展開調查。（路透檔案照）

2023/02/25 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕繼美國政府和歐盟執委會禁止員工在公務通訊設備安裝中國短影音社群程式「抖音」國際版TikTok之後，加拿大隱私保護監管機關廿四日表示，已針對TikTok蒐集使用用戶個資一事展開調查，「許多TikTok使用者年紀較小，保護兒童隱私更顯重要」。

美國國會去年十二月通過立法，禁止聯邦政府員工在政府設備下載TikTok。歐盟執委會廿三日公告，為了保護機構安全，所有連通公務網路的手機、電腦等設備，皆不得安裝TikTok。基於擔憂北京恐透過這項軟體獲取用戶資料或增進其利益，加拿大也加入各國政府和執法機關審查TikTok的行列。

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加拿大隱私委員辦公室表示，已與魁北克省、卑詩省、亞伯達省三地省級隱私監管機關針對TikTok展開聯合調查。隱私委員辦公室透過聲明表示，鑑於美國和加國等地區此前完成和解的集體訴訟案，以及TikTok蒐集、使用與揭露個資等眾多相關報導，於是發起調查，旨在確認TikTok的行事是否符合加國隱私法規。

隱私委員辦公室強調，年輕使用者在TikTok用戶占了很大比例，本次聯合調查特別聚焦在TikTok的隱私作法，因為這攸關年輕用戶，包含公司是否就採集、使用、揭露他們的個資，取得其有法律效力且有意義的同意。

TikTok一位發言人表示，公司歡迎本次與聯邦和省級隱私保護機關的合作機會，用戶的隱私和安全永遠是首要之務，公司致力於透明運作，以贏得和維持加拿大人的信任。

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