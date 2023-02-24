加拿大跟進歐美 聯邦、省府聯手調查TikTok

針對TikTok使用和收集用戶個資疑慮，加拿大政府跟進歐美展開調查。（路透檔案照）

2023/02/24 20:16

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大聯邦政府隱私資料主管機關「加拿大個人隱私專員公署（OPC）」23日表示，已針對中國短影音社群平台「抖音」國際版TikTok使用和收集用戶個人資料情況，與數省主管機關展開聯合調查。

加拿大個人隱私專員公署在聲明中說，已經與魁北克、卑詩省和亞伯達省的省級隱私主管機關共同調查TikTok，「美國和加拿大數起現已和解的集體訴訟、以及許多與TikTok對個人資料的收集、使用和揭露的媒體報導」，促使該署展開這項調查。聲明說，TikTok的許多使用者都是年輕人，「保障兒童隱私已愈加重要。」

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聲明說，主管機關要了解TikTok是否「依照」加國隱私法規行事，「對個人資料的收集、使用和揭露，是否取得有意義的同意」，也要判斷TikTok是否做到其透明度義務，「尤其是收集用戶個人資料方面」。

在加國宣布展開這項調查前數小時，歐盟執委會23日才下令禁止旗下職員，在公務裝置和使用公務軟體的私人裝置上使用TikTok。在此之前，美國國會去年就已經禁止聯邦政府公務裝置使用，部分國會議員也正在推動，禁止TikTok在美國營運，上個月荷蘭政府也要求公務員避免使用。

加拿大《環球新聞（Global News）》23日報導，根據多倫多都會大學社群媒體實驗室去年9月公布的調查，全加拿大人中26%是TikTok用戶，不過，18歲到24歲族群中，76%有TikTok帳號。

TikTok發言人23日回應，表示該公司「向來最高優先」重視TikTok用戶、「尤其是年輕使用者」的隱私和安全，他們樂意有此機會，與聯邦和省級隱私保護主管機關一起釐清該公司如何保障加國人隱私。

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