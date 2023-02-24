禁抖音! 歐盟執委會下令卸載

歐盟執委會23日宣布所有連結到公務網路的公、私手機及電腦等設備，將不得安裝中國短影音應用程式「抖音」海外版TikTok，以保護資訊安全。已安裝者必須在3月15日前卸載。（法新社檔案照）

2023/02/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟執委會廿三日表示，為避免資料保護安全產生疑慮，已經禁止執委會職員在公務裝置上，使用中國短影音社群平台「抖音」國際版TikTok。歐盟執委會發言人戈斯波迪諾娃指出，「這項措施旨在保護執委會不受網路安全威脅和行動之影響，這些威脅和行動或許會被用來對執委會進行網路攻擊。」

凡連接公務裝置 下月中前要移除

聚焦歐洲新聞的「歐洲動態」（EurActiv）新聞網站報導，這項要求是廿三日上午透過電子郵件向旗下人員發出。該禁令也禁止執委會職員在裝有公務軟體的手機等私人裝置上使用TikTok，並要求盡快、最晚在三月十五日前移除裝置上的該軟體。

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中國「字節跳動」旗下的TikTok，這兩年愈加面臨西方質疑其對資料安全的保護，擔心TikTok讓中國政府取用用戶資料。不過TikTok否認中國政府能控制或取用其用戶資料。

美國去年已禁止聯邦政府公務裝置使用TikTok，有議員正推動禁止TikTok在美營運。上個月荷蘭政府也出於類似疑慮，要求公務員避免使用TikTok。

目前還不清楚其他歐盟組織，如歐盟理事會、歐洲議會是否也會採取類似措施；執委會發言人說已經知會其他歐盟機構，並說這項決定並未受到美國施壓。TikTok發言人回應，對「（歐盟執委會）這項決定感到失望，我們相信是受到誤導而且是基於根本上的誤解。」

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