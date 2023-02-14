阿拉伯國家聯盟：以色列軍事行動造成區域動盪

阿拉伯國家聯盟直指以色列的軍事行動，將加劇地區動盪、導致暴力事件激增。圖為埃及總統塞西（右）、巴勒斯坦自治政府總統（左）和約旦國王阿布杜拉二世。（美聯社）

2023/02/14 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕多名阿拉伯和伊斯蘭國家領導人、高層週日（12日）提出警告，直指以色列在耶路撒冷（Jerusalem）和約旦河（Jordan River）西岸的軍事行動，將加劇地區動盪、致使暴力事件激增。

根據《NBC》報導，阿拉伯國家聯盟（Arab League）近日於開羅召開會議，警告以色列在耶路撒冷和約旦河西岸的軍事行動，將加劇地區動盪，埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）及多國外長皆列席參加。耶路撒冷和以色列佔領區正發生多年來最嚴重的衝突，據統計迄今已有45名巴勒斯坦人遇害，以色列方面則有10人身亡。

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阿拉伯國家聯盟發布的聲明中，譴責以色列在耶路撒冷及約旦河西岸採取「單方面措施」，包括任意拆除房屋和擴大殖民範圍；聲明也譴責以色列官員封鎖耶路撒冷的「聖地」阿克薩清真寺（al-Aqsa mosque），該地對猶太人、穆斯林都有神聖意義，經常是以巴衝突的中心。

聯盟表態支持約旦擔任伊斯蘭教第三大聖地阿克薩清真寺的管理者。阿克薩清真寺坐落在耶路撒冷古城的山頂上，1967年中東戰爭後以色列佔領該地，猶太人稱之為聖殿山，古代猶太寺廟亦曾矗立在山頭。

埃及總統塞西警告，以色列改變「聖地」現狀的任何舉動，都可能對未來解決以巴衝突的談判產生「負面影響」。塞西認為，以色列的行動阻礙長期以來兩國尋求解決衝突的努力，使「雙方和整個中東面臨艱難而嚴峻的選擇」。作為第一個與以色列建交的阿拉伯國家，塞西呼籲國際社會「為恢復和平進程創造有利條件」。

約旦國王阿布杜拉二世敦促以色列停止侵犯巴勒斯坦、停止侵佔阿克薩清真寺。他說：「如果巴勒斯坦建國事業無法取得進展，該地區就不可能達成和平、穩定和繁榮」。

巴勒斯坦自治政府總統阿巴斯則表示，巴國政府將求助聯合國，要求通過決議並結束紛爭，阿巴斯強調：「巴勒斯坦將繼續訴諸國際法庭和組織，堅定保護我國人民的合法權利」。

持續不斷的暴力事件使該地區的緊張情勢不斷升高。上月美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會見了埃及、以色列和巴勒斯坦領導人，當面要求各方解決緊張局勢。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的極右翼政府上台後，政府多數高層皆反對巴勒斯坦獨立。

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