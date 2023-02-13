疑涉入約旦政爭 美國公民絕食抗議不合理關押

阿瓦達拉正進行絕食抗議，呼籲人們關注約旦當局的不合理關押。（美聯社）

2023/02/13 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕被約旦（Jordan）政府拘留的1名美國公民呼籲拜登政府助其返回美國，目前正絕食抗議約旦當局的不合理關押。

根據《CNN》報導，阿瓦達拉（Bassem Awadallah）擁有美國、約旦雙重國籍，他正進行絕食抗議，呼籲人們關注約旦當局的不合理關押。阿瓦達拉於2021年4月被捕，並被判15年監禁，罪名是「煽動反對國家」和「煽動叛亂」。

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阿瓦達拉是約旦前財政部長，約旦當局稱其涉入由海珊（Hamzah bin Al Hussein）親王所領導的叛亂行動。阿瓦達拉的律師堅稱所有指控都是「捏造的」，海珊親王亦否認曾試圖顛覆國家。

阿瓦達拉的美國律師沙利文（Michael Sullivan）日前發表聲明，敦促美國政府官員、國會的共和黨議員助其重獲自由。沙利文說：「美國政府應該向阿布杜拉二世及其政府明確表示，約旦對人權的承諾必須貫徹，才能換取美國的支持，尤其是涉及美國公民的權利時」。

沙利文也表示，阿瓦達拉在被約旦拘留期間，遭受了「身體、心理和情感上的折磨」，拘留已長達22個月，且都被單獨關押。美國國務院2020年的報告稱，國際組織證實了約旦監獄曾發生數起酷刑事件。

阿瓦達拉早年曾擔任沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）的顧問。外媒報導，在阿瓦達拉被捕後不久，沙國立即派出外交部長阿紹德（Faisal bin Farhan Al Saud）為首的代表團前往約旦。事後，沙烏地阿拉伯和約旦政府均否認此次會面與阿瓦達拉被捕有關。

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