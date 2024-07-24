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未登陸就釀災！受凱米颱風影響 菲律賓13省傳洪水、土石流災情

凱米颱風來勢洶洶，持續逼近台灣，不過在撲往台灣前，其暴風圈已於昨（23）日率先襲擊鄰近的菲律賓，對當地造成嚴重災情。（路透）

凱米颱風來勢洶洶，持續逼近台灣，不過在撲往台灣前，其暴風圈已於昨（23）日率先襲擊鄰近的菲律賓，對當地造成嚴重災情。（路透）

2024/07/24 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風來勢洶洶，持續逼近台灣，不過在撲往台灣前，其暴風圈已於昨（23）日率先襲擊鄰近的菲律賓，對當地造成嚴重災情。外媒指出，凱米颱風引入的西南氣流，為菲律賓帶來暴雨與強風，不僅造成飛機航班與船班延誤與取消，更讓至少13個省份傳出淹水、土石流等災情。

綜合外媒報導，雖然凱米颱風並未登陸菲律賓，但在颱風和西南季風交互作用下，仍然重創當地。馬尼拉國際機場管理局（MIAA）表示，暴風迫使部分國內航班取消或延遲，包括荷蘭皇家航空（Royal Dutch Airlines）、菲律賓皇家航空（Royal Air）、宿霧太平洋航空（Cebu Pacific）​​和宿翱航空（CebGo）；在海運方面，由於颱風影導致風浪極大，往返菲律賓巴丹群島的部分船班已經取消。

除了海空交通受到影響，受到颱風外圍環流影響，菲律賓多地區降下致災性大雨。當地媒體指出，目前至少13個省份傳出淹水災情，甚至連首都馬尼拉也面臨淹水，不少民眾也將各地的淹水災情，以照片或影片上傳至網路社群，場面十分震撼；另外，持續強降雨導致水土流失，造成部分地區發生土石流，呂宋島北部碧瑤市當地高速公路更因此被淹沒，僅能單向通行。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）稍早宣佈，即刻起首都圈大部分政府機關停班、各級學校停課，僅保留醫療、防災和緊急應變部門繼續運作，不過政府「並未強制」私人企業停班。此外，菲律賓股市和央行，也全面暫停一天。

菲律賓目前至少13個省份傳出淹水災情，甚至連首都馬尼拉也面臨淹水。（路透）

菲律賓目前至少13個省份傳出淹水災情，甚至連首都馬尼拉也面臨淹水。（路透）

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