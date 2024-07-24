外媒曝賀錦麗「霸凌」下屬黑歷史 白宮之路面臨挑戰

賀錦麗領導風格受質疑，2024年白宮之路面臨挑戰。（美聯社）

2024/07/24 15:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管賀錦麗（Kamala Harris）幾乎篤定獲得美國民主黨總統提名，但她的領導風格卻讓外界對她能否帶領白宮競選團隊，以及能否在僅剩100多天的大選中擊敗共和黨對手川普（Donald Trump），抱持高度疑慮。更令人擔憂的是，賀錦麗「霸凌式」的苛刻管理作風，讓她面臨競選團隊人手短缺的危機，更凸顯她能否有效領導的問題。

據英國《每日電訊報》（The Telegraph）22日報導，賀錦麗在加州任職期間，以要求嚴苛且準備不足聞名。多位前助手指出，她拒絕閱讀簡報資料，並在不熟悉職責時責怪員工，甚至以「令人心灰意冷」的批評方式施壓，令員工感到疲憊不堪。一位前幕僚形容她的管理風格為「霸凌」。

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這種領導風格導致她的競選團隊面臨人手不足的危機。根據美國自由派新聞網站《Axios》的分析，在過去3年半內，賀錦麗的47位員工中僅剩5位留任，顯示出高流動率。雖然她不必公開所有員工名單，但這仍突顯團隊流動的問題。

相比之下，現任總統拜登在擔任副總統期間，38位幕僚中有17位一直陪伴左右，顯示出拜登團隊的穩定性與忠誠度。

民主黨內部人士擔憂，賀錦麗缺乏資深助手來協助她對抗川普。賀錦麗的小規模政治團隊包括30多歲的通訊主任艾倫（Kirsten Allen）、曾為前副總統高爾（Al Gore）助理的幕僚長沃爾斯（Lorraine Voles），以及去年加入的史蒂芬妮．楊（Stephanie Young）。

多年來，賀錦麗一直被批評領導方式不當。有前任幕僚表示，她經常不閱讀簡報資料，卻在問題暴露時責怪員工。一位前職員向《華盛頓郵報》描述，這種行為導致「持續的心靈摧殘式批評」。

賀錦麗的前通訊主任艾蒂恩（Ashley Etienne）反駁她準備不足的說法，指出她在過去4年中，積極參與國內外事務。然而，數位幕僚透露，即使習慣高壓環境，賀錦麗的領導風格依然讓工作「特別困難」。外界開始質疑，賀錦麗能否勝任領導龐大的競選團隊，以及管理巨大的競選資源。甚至有傳聞指出，拜登本人此前因她能力的擔憂而遲遲不願退出競選。

部分白宮幕僚批評賀錦麗沒有充分承擔責任，形容她過於謹慎。例如，2022年白宮年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner），她拒絕代表拜登出席，並吩咐商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）代她行事。

賀錦麗對社交場合的焦慮也受到關注。據報導，她在參加媒體大亨布拉德利（David Bradley）舉辦的晚餐前進行了模擬練習，甚至考慮在模擬晚餐中使用葡萄酒。有些人認為，這種缺乏自信源自於她在華盛頓的相對經驗不足，以及缺乏長期追隨的幕僚。她於2017年以加州聯邦參議員的身份進入華盛頓，身邊僅有2位長期幕僚，且目前都已離開副總統辦公室。

前助手表示，員工問題並非新事，且一直是她職業生涯的一個特徵。賀錦麗的支持者也承認她是一位要求嚴格的上司，但他們認為，對她的批評夾雜了性別歧視，甚至有人將她的風格與川普在電視實境秀《誰是接班人》（The Apprentice）中的表現相比，強調雙重標準的存在。儘管如此，賀錦麗的領導風格是否能幫助她在總統選舉中獲勝，依然充滿不確定性。

原擔任賀錦麗資深顧問及首席發言人的桑德斯（Symone Sanders，左一）上任不到1年，於2021年12月離職。此前桑德斯為拜登總統工作將近3年，並經常隨同賀錦麗前往國內外訪問。（路透）

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