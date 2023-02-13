互控恐怖主義 巴勒斯坦男子遭以色列殖民者開槍射殺

巴勒斯坦男子拉揚在約旦河西岸，遭1名以色列殖民者開槍射殺。圖為葬禮上哀悼者抬著27歲拉揚的屍體。（美聯社）

2023/02/13 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦衛生部表示，上週六（11日）1名巴勒斯坦男子在約旦河（Jordan River）西岸，遭1名以色列殖民者開槍射殺。

根據《CNN》報導，巴勒斯坦衛生部表示，27歲男子拉揚（Mithqal Suleiman Abdel Halim Rayan）上週六在約旦河西岸的以色列佔領區哈桑（Qarawat Bani Hassan）遭以色列殖民者持槍攻擊，頭部中彈後不治身亡。

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目擊者告訴巴勒斯坦國家通訊社（WAFA），以色列殖民者襲擊了一群巴勒斯坦人，並向他們開火，拉揚當場身受重傷，不久後即身亡。巴勒斯坦外交和僑民部將這起殺戮事件定義為「恐怖主義殖民者民兵」攻擊行動。

當地猶太領袖則稱以色列殖民者「行為得體」。代表該區猶太殖民者的地區委員會主席達甘（Yossi Dagan）說：「他在一群暴亂、到處肆虐的恐怖份子面前，捍衛自己的生命」。

殺戮事件發生在以色列1967年自約旦手中奪取的土地上，國際法至今認為以色列殖民者定居在該地屬非法行為。達甘受訪時表示：「我們將繼續在以色列擁有的耶路撒冷、特拉維夫（Tel Aviv）、內蓋夫（Negev）、加利利海（Sea of Galilee）、朱迪亞-撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）進行建設，並促進繁榮」。

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