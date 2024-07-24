日本埼玉突遭龍捲風襲擊！ 氣象廳發警報 傳有2人遭砸傷

有不少社群平台「X」（原推特）日本用戶分享，在今（24）日下午1點左右，拍到埼玉縣疑似出現龍捲風出現的畫面。（圖擷取自@mahorosan0612 社群平台「X」）

2024/07/24 16:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有不少社群平台「X」（原推特）日本用戶分享，在今（24）日下午1點左右，拍到埼玉縣疑似出現龍捲風出現的畫面，並陸續傳出多間店家招牌遭吹落的情況，讓該詞瞬間登上熱門趨勢。對此，日本氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民防範小心；截至目前，已有2人因龍捲風受傷。

綜合日媒報導，日本氣象廳於當地時間24日下午1點，緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民應提高警覺，做好防範措施。同時，氣象廳提醒2地區目前大氣狀況仍不穩定，未來仍有可能再次出現龍捲風等強風，建議民眾如果遇到打雷、突如其來的大風或冰雹等現象，應迅速進入堅固的建築物內確保安全。

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截至目前為止，已確認有2人因龍捲風受傷。其中一名傷者，是住在毛呂山町的16歲的男高中生，他遭倒塌樹木壓傷頭部，被送往醫院接受治療。毛呂山町總務課員工表示，在中午12點半左右，突然發生約15分鐘的狂風暴雨，雨勢強到讓人難以站穩；接著下午1點後，開始接獲多起居民反映樹木倒塌通報，相關部門正在調查受災情況。

此外，在24日中午12點45分左右，川口市JR川口站附近也有一棟建築物的招牌掉落，導致一名50多歲的男子頭部遭砸傷，已被立即送往醫院治療，所幸意識清醒。

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