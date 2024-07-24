為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本埼玉突遭龍捲風襲擊！ 氣象廳發警報 傳有2人遭砸傷

有不少社群平台「X」（原推特）日本用戶分享，在今（24）日下午1點左右，拍到埼玉縣疑似出現龍捲風出現的畫面。（圖擷取自@mahorosan0612 社群平台「X」）

有不少社群平台「X」（原推特）日本用戶分享，在今（24）日下午1點左右，拍到埼玉縣疑似出現龍捲風出現的畫面。（圖擷取自@mahorosan0612 社群平台「X」）

2024/07/24 16:30

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有不少社群平台「X」（原推特）日本用戶分享，在今（24）日下午1點左右，拍到埼玉縣疑似出現龍捲風出現的畫面，並陸續傳出多間店家招牌遭吹落的情況，讓該詞瞬間登上熱門趨勢。對此，日本氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民防範小心；截至目前，已有2人因龍捲風受傷。

綜合日媒報導，日本氣象廳於當地時間24日下午1點，緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民應提高警覺，做好防範措施。同時，氣象廳提醒2地區目前大氣狀況仍不穩定，未來仍有可能再次出現龍捲風等強風，建議民眾如果遇到打雷、突如其來的大風或冰雹等現象，應迅速進入堅固的建築物內確保安全。

截至目前為止，已確認有2人因龍捲風受傷。其中一名傷者，是住在毛呂山町的16歲的男高中生，他遭倒塌樹木壓傷頭部，被送往醫院接受治療。毛呂山町總務課員工表示，在中午12點半左右，突然發生約15分鐘的狂風暴雨，雨勢強到讓人難以站穩；接著下午1點後，開始接獲多起居民反映樹木倒塌通報，相關部門正在調查受災情況。

此外，在24日中午12點45分左右，川口市JR川口站附近也有一棟建築物的招牌掉落，導致一名50多歲的男子頭部遭砸傷，已被立即送往醫院治療，所幸意識清醒。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大批雲系聚合旋轉超壯觀 鄭明典曝昨水淹北市風暴雲形成瞬間
2024/07/11 10:55

大批雲系聚合旋轉超壯觀 鄭明典曝昨水淹北市風暴雲形成瞬間
凱米颱風來襲前夕 澎湖七美海域水龍捲現身
2024/07/21 16:38

凱米颱風來襲前夕 澎湖七美海域水龍捲現身

台新銀福岡支行開幕 目標三年損益兩平
凱米颱風逼近沖繩！ 日本2大航空宣布取消56航班
2024/07/23 17:10

凱米颱風逼近沖繩！ 日本2大航空宣布取消56航班
日本升級凱米「強烈颱風」 我仍認定「中度颱風」
2024/07/24 10:00

日本升級凱米「強烈颱風」 我仍認定「中度颱風」

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
「凱米」威力驚人！ 日本與那國島飆12級風、陣風近16級
2024/07/24 13:57

「凱米」威力驚人！ 日本與那國島飆12級風、陣風近16級
港口、屋頂被暴風破壞！ 凱米颱風橫掃沖繩石垣島 140航班停飛
2024/07/24 14:15

港口、屋頂被暴風破壞！ 凱米颱風橫掃沖繩石垣島 140航班停飛
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播