日本埼玉突遭龍捲風襲擊！ 氣象廳發警報 傳有2人遭砸傷
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕有不少社群平台「X」（原推特）日本用戶分享，在今（24）日下午1點左右，拍到埼玉縣疑似出現龍捲風出現的畫面，並陸續傳出多間店家招牌遭吹落的情況，讓該詞瞬間登上熱門趨勢。對此，日本氣象廳緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民防範小心；截至目前，已有2人因龍捲風受傷。
綜合日媒報導，日本氣象廳於當地時間24日下午1點，緊急發布龍捲風注意報，提醒埼玉縣南部和北部居民應提高警覺，做好防範措施。同時，氣象廳提醒2地區目前大氣狀況仍不穩定，未來仍有可能再次出現龍捲風等強風，建議民眾如果遇到打雷、突如其來的大風或冰雹等現象，應迅速進入堅固的建築物內確保安全。
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截至目前為止，已確認有2人因龍捲風受傷。其中一名傷者，是住在毛呂山町的16歲的男高中生，他遭倒塌樹木壓傷頭部，被送往醫院接受治療。毛呂山町總務課員工表示，在中午12點半左右，突然發生約15分鐘的狂風暴雨，雨勢強到讓人難以站穩；接著下午1點後，開始接獲多起居民反映樹木倒塌通報，相關部門正在調查受災情況。
此外，在24日中午12點45分左右，川口市JR川口站附近也有一棟建築物的招牌掉落，導致一名50多歲的男子頭部遭砸傷，已被立即送往醫院治療，所幸意識清醒。
ゲリラ豪雨後に竜巻発生— たっちゃん （@mahorosan0612） July 24, 2024
初めて見た#ゲリラ豪雨 #竜巻 pic.twitter.com/LJBPjAVsYO
20分ほどの出来事だったけど、自宅の植木が倒れてるから起こしに行かなきゃ。雷はそこそこだっけどとにかく風。すごかった。— おりたようこ （@yoko_ubu） July 24, 2024
タイムプラスで20分間を撮ってみた。埼玉県南部竜巻発生…ってあったけど、あんなに風強くてもここは竜巻ではないんだろう竜巻だったらもっと怖いのか。それにしても雲すご。 pic.twitter.com/nyKYeiC56D
【動画】埼玉県で竜巻などの突風が発生か “毛呂山町で突風”の情報— NHKニュース （@nhk_news） July 24, 2024
24日正午ごろ、埼玉県毛呂山町の周辺で撮影した映像です
横なぐりの雨が降る中、時折、雷が光る様子が確認できます
また大きな木が根本から倒れている様子や倉庫が傾いていますhttps://t.co/HaYO4USv3d#nhk_video pic.twitter.com/GHrI5KuuFW