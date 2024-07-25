凱米單日雨量已超越莫拉克！ 高雄滯洪池「490萬噸全滿」

高雄滯洪池「490萬噸全滿」！圖為典寶溪A區滯洪池。（記者葛祐豪翻攝）

2024/07/25 14:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕凱米颱風挾帶豐沛雨勢侵襲南部，高雄從昨天24日至今天（25日）中午，山區茂林單日累積雨量已達1343.5mm，根據氣象資料，此次雨量已超越當年造成88風災的莫拉克颱風，而高雄市總量達490萬噸的滯洪池，也近乎全滿。

2009年8月8日至9日期間，莫拉克颱風在南台灣造成重大災情，連美軍也出動軍機協助運送物資、支援救災，高雄桃源鄉（今桃源區）則出現單日1334mm的雨量紀錄；由於氣象署今天持續發布豪雨特報，預料凱米颱風帶來的雨量，必然超過莫拉克颱風。

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除豐沛雨量外，高雄也遭遇大潮影響，從沿海地區到山區都出現積淹水情況，高雄市水利局在颱風前，已排空全市24座滯洪池，總計490萬噸的滯洪量在今天近乎全滿。

其中，岡山劉厝、仁武八卦里、三民寶業里等滯洪池，都出現內水位超過滿水位的現象；此外，美濃湖、蓮池潭、金獅湖等地，現況水位也全面超過滯洪水位、滯洪率達100％。

繼昨天前往桃源山區勘災後，高雄市長陳其邁今早主持應變中心會議後，再次前往美濃了解美濃湖、旗山溪水情狀態，並呼籲民眾隨時注意最新資訊、非必要避免外出。

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