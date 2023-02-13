以色列總統提妥協方案 籲議會推遲司法改革

以色列總統週日出面協調並提出妥協方案，希望避免發生「憲法崩潰」和暴力事件。圖為赫爾佐格1月底出席北約會議。（歐新社）

2023/02/13 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總統週日（12日）出面協調並提出具體妥協方案，希望避免以色列發生「憲法崩潰」和暴力事件。

根據《路透》報導，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）罕見在黃金時段發表電視講話，呼籲議會推遲司法改革的立法程序，該程序原訂於本週展開。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的強硬右翼政府正推動極具爭議的司法改革，引發國內動盪。

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赫爾佐格說：「我們正處於憲法、社會的潰敗邊緣，我認為我們距離崩潰只有咫尺之遙，且是一次相當嚴重的崩潰」，以色列總統一職僅為榮譽銜，其職責是團結社會。而針對總統的提議，以色列司法部長萊文（Yariv Levin）顯然不以為然，他在回應的聲明中表示，雖然他不反對對話，但前提是「不應干預立法程序進展」。

中間、左翼反對派指責總理納坦雅胡破壞以色列民主。納坦雅胡打算提升政府對法院系統的控制，即便他本人正因貪腐指控被起訴。納坦雅胡一方面堅稱自己的清白，一方面表示司法改革將恢復行政權與司法權的平衡。反對派示威已持續數週，如今更表示週一（13日）將舉行全國範圍的抗議罷工。

近期的民意調查顯示，以色列民眾普遍不支持司法改革。總統赫爾佐格希望政府和反對派立即展開談判。赫爾佐格還提議對選舉法官的委員會進行改組，他認為「任何一方都不應該擁有固有的多數」。

白宮日前也發出類似但更為含蓄的文告，儘管美國政府通常避免介入以色列內政。美國總統拜登週日在一份聲明中提到：「美國和以色列的民主，其共通的天才之處在於，皆建立在強大的、制衡的、獨立的司法機構之上；實施變革之前，應先建立共識，方能確保人們欣然接受，改革也才有可能細水長流」。

以色列5家主要銀行，包括以色列工人銀行（Bank Hapoalim）、以色列國民銀行（Bank Leumi）、以色列貼現銀行（Israel Discount Bank）、米拉特和銀行（Mizrahi-Tefahot）、以色列第一國際銀行（First International Bank of Israel）亦發表共同聲明，支持總統赫爾佐格尋求共識的做法，認為這將有利於以色列經濟。

事實上，甚至是納坦雅胡的幕僚，及其所任命的法律專家、經濟學家、安全官員都已紛紛提出警告，承認政府的司法改革提案將產生嚴重的外交、經濟等負面影響。

以色列反對派示威已持續數週，抗議以色列總理納坦雅胡推動具爭議的司法改革。（路透）

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