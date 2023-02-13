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    以色列軍隊突襲約旦河西岸 14歲少年中彈死亡

    以色列軍隊週日突襲了約旦河西岸城市傑寧，造成一名14歲少年死亡。圖為執勤中的以色列邊防警察。（歐新社）

    以色列軍隊週日突襲了約旦河西岸城市傑寧，造成一名14歲少年死亡。圖為執勤中的以色列邊防警察。（歐新社）

    2023/02/13 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍隊週日（12日）突襲了約旦河西岸城市傑寧（Jenin），造成一名14歲少年死亡。

    根據《CNN》報導，巴勒斯坦衛生部表示，以色列軍隊週日突襲傑寧，造成14歲少年瓦科德（Qusai Radwan Waked）腹部中彈，當場身亡。對此以色列官方僅表示：「我們確實收到武裝份子在交火中傷亡的情報」。

    以色列和巴勒斯坦當局皆指出，以軍襲擊的目標是吉布里爾（Jibril Zubeidi）。以色列國防軍、邊防警察、以色列安全局在一份聯合聲明中說，突襲期間「武裝份子向我國部隊開火，我軍以實彈還擊」，吉布里爾現已被以色列拘留。

    以色列官方指控，吉布里爾涉嫌策劃多起「針對安全部隊的恐怖活動和襲擊」。吉布里爾曾強奪以色列男子費羅（Tiran Ferro）的屍體，去年11月費羅在車禍中喪生，其屍體被槍手從醫院載走，吉布里爾打算藉此交換被以色列人殺害的巴勒斯坦人屍體。事後以色列國防軍表示，雙方沒有談判，也沒有交換遺體。

    吉布里爾此前曾在以色列監獄服刑長達11年，他的兄弟達烏德（Dawoud Zubeidi）於去年被以色列軍隊殺害；另一兄弟扎卡里亞（Zakariya Zubeidi）則是巴勒斯坦民族解放運動（Fatah）官員，正被關押在以色列監獄。

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