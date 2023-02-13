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    耶路撒冷汽車衝撞公車站 第2名孩童不治身亡

    耶路撒冷上週五發生一啟汽車衝撞公車站事件，2人當場喪生，其中1人為6歲大孩童；現傳出第2名孩童在醫院不治身亡。（美聯社）

    耶路撒冷上週五發生一啟汽車衝撞公車站事件，2人當場喪生，其中1人為6歲大孩童；現傳出第2名孩童在醫院不治身亡。（美聯社）

    2023/02/13 10:47

    〔即時新聞／綜合報導〕被以色列佔據的東耶路撒冷（Jerusalem）上週五（10日）發生汽車衝撞公車站事件，2人當場喪生，其中1人為6歲大孩童；現傳出第2名孩童在醫院宣告不治身亡。

    根據《CNN》報導，上週五耶路撒冷發生一起汽車衝撞公車站事件，造成1名男子、1名孩童當場死亡，以色列警方稱其為「撞擊式恐怖攻擊」。上週六（11日），原身受重傷的第2名孩童，也確定因傷重宣告不治。

    年僅6歲的雅各（Yaakov Yisrael Paley）和20歲的萊德曼（Alter Shlomo Lederman）上週五死於拉莫特路十字路口的公車站，以色列政府認定該地區是耶路撒冷北部社區。

    隸屬希伯來大學的夏里茲迪克醫學中心（Shaare Zedek Medical Center）發出聲明表示，雅各的哥哥、8歲的艾許（Asher Menachem Paley）在襲擊中身受重傷，於上週六在醫院死亡。聲明指出，創傷科、急診室、兒童重症加護病房、兒童外科和神經外科等多個團隊，在奮戰數小時後，仍宣布艾許搶救無效、回天乏術。

    2名孩童的42歲父親則被送往哈達薩埃因克倫醫院（Hadassah Ein Kerem Hospital），目前仍在接受治療，情況尚稱穩定。他的另名10歲兒子在急診室接受治療後，現已出院。

    事件發生在以色列1967年自約旦吞併的東耶路撒冷地區。以色列警方稱嫌犯為來自東耶路撒冷的31歲男子胡賽因（Hussein Qaraqe）。據當地記者報導，以國警察逮捕了胡賽因的妻子、父親和兄弟。

    胡賽因的叔叔阿德南（Adnan Qaraqe）告訴外媒，事發前一晚胡賽因剛從醫院出院，他因背部受傷住院了近一個月。由於早前一場意外，胡賽因背部嚴重受傷，脊椎接受超過五次手術，他因此服用了極高劑量的藥物和止痛藥、影響了他的神經系統。

    阿德南也表示，不清楚侄子住院的機構是不是精神病院，也不清楚胡賽因是不是因為背傷住院，他認為胡賽因的家中應留有就醫記錄，但房子已被以色列當局查封。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）事發當下立刻下令封鎖並拆除胡賽因的房子。

    以色列國家安全部長格維爾（Itamar Ben Gvir）上週五在事故現場表示，撞擊事件發生後，以國警方對該街區的所有車輛進行檢查，並聲稱將採取進一步行動。

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