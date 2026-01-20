蘆洲弒殺父母案 逆子廖聰賢聲押禁見

男子廖聰賢涉嫌以開山刀殺死父母，事後被捕。（資料照）

新北市蘆洲區男子廖聰賢向賣蔥油餅維生的年邁雙親討錢不成，涉嫌以開山刀殺死父母後逃逸，昨落網，警詢後今下午移送新北地檢署複訊；檢方訊後以廖男涉刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌重罪，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

廖姓夫妻在蘆洲販賣蔥油餅為生，每月1萬元租金承租現住處，18日下午因家屬聯繫不上2人，連忙報案發現遇害夫妻；據了解，2人共身中37刀，大部分傷口深可見骨，廖父傷勢集中於後頸、左手及左手肘，約24道刀傷，廖妻許婦腦部遭重擊凹陷及雙手，身中13刀。

警方獲報後追查發現，廖嫌犯案後先騎車到三重棄車，再搭小黃到新莊體育場附近藏匿，晚間棲身於附近工寮，白天在附近漫無目的遊蕩，由於廖嫌逃亡期間設置斷點、刻意不用手機、信用卡，加上徒步逃逸，增加警方追查難度。

蘆洲警方公布他出沒新莊一帶及中等身材等特徵後，新莊所副所長陳鴻智帶隊巡邏，果然在巷內發現遊蕩的廖嫌，喝令他趴下，隨即上前壓制逮捕，確認身分後，由蘆洲警方帶回偵訊。

廖嫌到案後辯稱，父母每月給他5千元，他想多要被雙親拒絕斥責，加上管很嚴，讓他忍很久了，17日父母賣完蔥油餅，他返家要錢再與母爭執，下手行兇，當晚等到父親當乩童返家，也痛下殺手洩憤，隨即逃離現場。

