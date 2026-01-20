為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    蘆洲弒殺父母案 逆子廖聰賢聲押禁見

    2026/01/20 17:34 記者王定傳／台北報導
    男子廖聰賢涉嫌以開山刀殺死父母，事後被捕。（資料照）

    男子廖聰賢涉嫌以開山刀殺死父母，事後被捕。（資料照）

    新北市蘆洲區男子廖聰賢向賣蔥油餅維生的年邁雙親討錢不成，涉嫌以開山刀殺死父母後逃逸，昨落網，警詢後今下午移送新北地檢署複訊；檢方訊後以廖男涉刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌重罪，且已有逃亡、滅證事實，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

    廖姓夫妻在蘆洲販賣蔥油餅為生，每月1萬元租金承租現住處，18日下午因家屬聯繫不上2人，連忙報案發現遇害夫妻；據了解，2人共身中37刀，大部分傷口深可見骨，廖父傷勢集中於後頸、左手及左手肘，約24道刀傷，廖妻許婦腦部遭重擊凹陷及雙手，身中13刀。

    警方獲報後追查發現，廖嫌犯案後先騎車到三重棄車，再搭小黃到新莊體育場附近藏匿，晚間棲身於附近工寮，白天在附近漫無目的遊蕩，由於廖嫌逃亡期間設置斷點、刻意不用手機、信用卡，加上徒步逃逸，增加警方追查難度。

    蘆洲警方公布他出沒新莊一帶及中等身材等特徵後，新莊所副所長陳鴻智帶隊巡邏，果然在巷內發現遊蕩的廖嫌，喝令他趴下，隨即上前壓制逮捕，確認身分後，由蘆洲警方帶回偵訊。

    廖嫌到案後辯稱，父母每月給他5千元，他想多要被雙親拒絕斥責，加上管很嚴，讓他忍很久了，17日父母賣完蔥油餅，他返家要錢再與母爭執，下手行兇，當晚等到父親當乩童返家，也痛下殺手洩憤，隨即逃離現場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播