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    以色列教堂槍擊案7死 當局焊死槍手住家還將驅逐家屬

    以色列27日發生猶太教堂槍擊案釀7死，警方封鎖槍手住處並逮捕包含家人在內42人。（法新社）

    以色列27日發生猶太教堂槍擊案釀7死，警方封鎖槍手住處並逮捕包含家人在內42人。（法新社）

    2023/01/30 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列27日發生猶太教堂槍擊案釀7死，巴勒斯坦槍手在追捕中身亡，外媒報導，當局持續報復行為，29日將槍手住家門窗直接焊死，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）還宣布，將連帶懲處槍手家人們，剝奪他們公民權並驅逐到他地。

    根據《BBC》 報導，因歷史因素，以色列與巴勒斯坦原本就有著百年恩怨，在以色列佔領了東耶路撒冷和西岸等地上，因巴勒斯坦難民及其後裔居住，兩方衝突不斷。綜合外媒報導，26日約旦西岸爆發單次死傷最慘重事故，以色列造成10名巴勒斯坦人死亡後，27日就爆發巴勒斯坦槍手在猶太教堂開槍事件，槍手被追捕時當場身亡，隨後更有一連串巴勒斯坦人攻擊事件。

    以色列當局28日焊死猶太教堂槍手住家，還逮捕包含家屬等42人，槍手則在追捕中槍身亡，尼坦雅胡昨表示，不只封鎖恐怖份子的家，還將拆除該棟房屋，「我們對恐怖主義的回應是嚴厲的打擊和強有力、迅速和準確的反應」，還考慮剝奪槍手家屬的居住權和公民權，並驅逐到西岸。

    尼坦雅胡還宣布，當局致力於相關立法，讓以色列公民更容易獲得武器許可證，藉此將減少暴力事件，因為「我們多次看到英勇、武裝和訓練有素的以色列人在類似事件中拯救他人性命」。《半島電視台》認為，此政策等同允許以色列人射殺巴勒斯坦人。

    外媒譴責，人權組織多次譴責以色列當局拆除巴勒斯坦攻擊者房屋做法，以色列人權組織HaMoked法律專家丹尼（Dani Shenhar） 表示，類似行為完全無視於法治，包含一夜之間封鎖槍手的家，還對其家人進行報復。

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