以色列教堂槍擊案7死 當局焊死槍手住家還將驅逐家屬

2023/01/30 11:23

〔即時新聞/綜合報導〕以色列27日發生猶太教堂槍擊案釀7死,巴勒斯坦槍手在追捕中身亡,外媒報導,當局持續報復行為,29日將槍手住家門窗直接焊死,以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)還宣布,將連帶懲處槍手家人們,剝奪他們公民權並驅逐到他地。

根據《BBC》 報導,因歷史因素,以色列與巴勒斯坦原本就有著百年恩怨,在以色列佔領了東耶路撒冷和西岸等地上,因巴勒斯坦難民及其後裔居住,兩方衝突不斷。綜合外媒報導,26日約旦西岸爆發單次死傷最慘重事故,以色列造成10名巴勒斯坦人死亡後,27日就爆發巴勒斯坦槍手在猶太教堂開槍事件,槍手被追捕時當場身亡,隨後更有一連串巴勒斯坦人攻擊事件。

請繼續往下閱讀...

以色列當局28日焊死猶太教堂槍手住家,還逮捕包含家屬等42人,槍手則在追捕中槍身亡,尼坦雅胡昨表示,不只封鎖恐怖份子的家,還將拆除該棟房屋,「我們對恐怖主義的回應是嚴厲的打擊和強有力、迅速和準確的反應」,還考慮剝奪槍手家屬的居住權和公民權,並驅逐到西岸。

尼坦雅胡還宣布,當局致力於相關立法,讓以色列公民更容易獲得武器許可證,藉此將減少暴力事件,因為「我們多次看到英勇、武裝和訓練有素的以色列人在類似事件中拯救他人性命」。《半島電視台》認為,此政策等同允許以色列人射殺巴勒斯坦人。

外媒譴責,人權組織多次譴責以色列當局拆除巴勒斯坦攻擊者房屋做法,以色列人權組織HaMoked法律專家丹尼(Dani Shenhar) 表示,類似行為完全無視於法治,包含一夜之間封鎖槍手的家,還對其家人進行報復。

Documentation of the police officers who neutralized the terrorist last night in Jerusalem: As part of the investigation, the Israel police arrested for questioning 42 suspects - from the terrorist's family & relatives pic.twitter.com/axfyW4I17e