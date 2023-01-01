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    以巴領土爭議 聯合國決議向國際法院尋求裁決

    以色列總理納坦雅胡斥責聯合國對以巴領土爭議所做出的決議。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡斥責聯合國對以巴領土爭議所做出的決議。（法新社）

    2023/01/01 11:29

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦領土爭議超過半世紀。聯合國大會當地時間週五做出決議，將向最高法院徵求以色列占領巴勒斯坦領土一事的法律意見。對此，巴勒斯坦視此為一大勝利；以色列則痛斥不會受「可鄙的」投票結果束縛。

    《BBC》報導，聯合國大會以87票同意、26票反對通過決議案，要向國際法院（ICJ）尋求以色列占領巴勒斯坦領土爭議的法律意見。依照ICJ職權，可依據《聯合國憲章》及有關公約對法律爭端做出裁決，但對當事國沒有強制力。

    自以色列於1967年占領約旦河西岸和東耶路撒冷後，約有60萬猶太人居住在約140處定居，並視整個耶路撒冷為首都。巴勒斯坦則主張約旦河西岸和加薩走廊是日後巴勒斯坦國的領土，東耶路撒冷為首都。目前僅有美國等極少數國家承認耶路撒冷為以色列首都。美國也是在上述投票中投下反對票的會員之一。

    巴勒斯坦官員讚揚大會表決結果，稱「是時候讓以色列負起持續對巴勒斯坦人民犯下罪行的責任。」

    前一日才回鍋以色列總理的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）痛斥投票結果令人憎惡，「猶太人在自己的領土和永恆的首都耶路撒冷並不是所謂的占領。聯合國的決議無法扭曲真實的歷史。」

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