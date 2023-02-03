澳14歲少年把高爾夫球「塞進肛門」醫試6招最終靠1法解決

澳洲一名14歲少年把「高爾夫球」塞入體內，最後以大量瀉藥解決。（圖翻攝自外科病例報告）

2023/02/03 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名14歲少年近日好奇把「高爾夫球」從肛門塞入體內，結果卡在腸道無法取出，只好前往急診求助。醫療團隊嘗試吸盤、套索、四爪夾等6種方法，仍未能順利將異物移除，最終以大量「瀉藥」解決困境。

據《每日郵報》報導，澳洲一名14歲少年將一顆完整的高爾夫球，塞入自己體內，驚覺發現無法自行取出，便鼓起勇氣告訴母親，隨後趕緊前往皇家阿德萊德醫院（Royal Adelaide Hospital）就醫。

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醫療團隊表示，照X光發現，少年的乙狀結腸（sigmoid colon）部位，為大腸及直腸連接處出現白色異物，決定以激進的方式進行手術，經過2小時後，仍無法將高爾夫球取出，最終團隊開立1公升的瀉藥，少年才順利將異物成功排出，且腸道也無受損情況，當日就可出院。

事後，醫療團隊也將此特殊案例發表於《外科病例報告》（Case Reports in Surgery journal）並寫道，高爾夫球具特殊屬性，包含大尺寸、球體形狀、表面小凹洞及不可壓縮性，可能會形成吸力的密封環境造成阻礙。並提醒民眾，若往直腸亂塞東西，將導致身體、腸道功能出現問題。

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