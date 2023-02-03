為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳14歲少年把高爾夫球「塞進肛門」醫試6招最終靠1法解決

    澳洲一名14歲少年把「高爾夫球」塞入體內，最後以大量瀉藥解決。（圖翻攝自外科病例報告）

    澳洲一名14歲少年把「高爾夫球」塞入體內，最後以大量瀉藥解決。（圖翻攝自外科病例報告）

    2023/02/03 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名14歲少年近日好奇把「高爾夫球」從肛門塞入體內，結果卡在腸道無法取出，只好前往急診求助。醫療團隊嘗試吸盤、套索、四爪夾等6種方法，仍未能順利將異物移除，最終以大量「瀉藥」解決困境。

    《每日郵報》報導，澳洲一名14歲少年將一顆完整的高爾夫球，塞入自己體內，驚覺發現無法自行取出，便鼓起勇氣告訴母親，隨後趕緊前往皇家阿德萊德醫院（Royal Adelaide Hospital）就醫。

    醫療團隊表示，照X光發現，少年的乙狀結腸（sigmoid colon）部位，為大腸及直腸連接處出現白色異物，決定以激進的方式進行手術，經過2小時後，仍無法將高爾夫球取出，最終團隊開立1公升的瀉藥，少年才順利將異物成功排出，且腸道也無受損情況，當日就可出院。

    事後，醫療團隊也將此特殊案例發表於《外科病例報告》（Case Reports in Surgery journal）並寫道，高爾夫球具特殊屬性，包含大尺寸、球體形狀、表面小凹洞及不可壓縮性，可能會形成吸力的密封環境造成阻礙。並提醒民眾，若往直腸亂塞東西，將導致身體、腸道功能出現問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》免治馬桶3好處！ 醫：改善痔瘡 減少細菌
    2023/02/01 18:17

    健康網》免治馬桶3好處！ 醫：改善痔瘡 減少細菌
    慎入！廁所盤據「巨大黃蜂巢」 滅蟲專家：沒看過這麼大的
    2023/02/01 10:33

    慎入！廁所盤據「巨大黃蜂巢」 滅蟲專家：沒看過這麼大的

    鴻築麗苑 經國大道千坪地王
    澳洲2男假扮高球手 成功混入北韓還遊覽平壤
    2016/11/03 20:25

    澳洲2男假扮高球手 成功混入北韓還遊覽平壤
    高爾夫》帕波維奇打高球 不忍趕走打拳小袋鼠
    2015/08/04 15:33

    高爾夫》帕波維奇打高球 不忍趕走打拳小袋鼠
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播