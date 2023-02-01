慎入！廁所盤據「巨大黃蜂巢」 滅蟲專家：沒看過這麼大的

專業滅蟲專家阿梅爾說，這是他所遇過最大的歐洲黃蜂巢穴。（圖擷取自「dappestcontrol」Tiktok、本報合成）

2023/02/01 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲墨爾本一處民宅廁所日前出現巨大黃蜂巢，專業滅蟲專家阿梅爾（Dale Armel）抵達現場後嚇了一跳，直指「這是個人職業生涯中遇過最大的歐洲黃蜂巢穴」，並將此景錄製影片上傳，PO文發布迄今逾130萬人觀看，引發熱烈迴響。

綜合外媒報導，阿梅爾日前在Tiktok「DAPP害蟲控制」發文，他接獲客戶委託清除住住家內蜂巢，前往位於墨爾本以北約52公里處小鎮希爾斯維爾（Healesville）客戶住屋後，一踏進廁所看見寬約1公尺、長約1.5公尺的巨大蜂窩盤踞浴室牆壁和天花板，地上疑布滿數千隻黃蜂屍體，還有數十隻黃蜂飛來飛去或爬在牆壁，場景嚇人。

請繼續往下閱讀...

阿梅爾提到，雖然他除蜂巢經驗豐富，截至目前害蟲防治職業生涯卻是第一次看到這麼巨大的歐洲黃蜂巢穴。他推測蜂巢從2021年9月開始出現，開始可能僅有1顆籃球大小，然而屋主放置不理，這個黃蜂巢才會愈來愈大，可能有上萬隻黃蜂住在裡面。

阿梅爾直言，「情況相當危險，如不盡快清除蜂巢，任何成人或孩童經過都可能遭黃蜂螫傷」，因蜂巢太過巨大，還有部分滲進牆壁中，前後花費3天才順利將蜂巢完整清除。

許多網友看到巨大蜂窩影像後紛紛留言，有網友說「見鬼！現在變成他們的房子了！」、「雖然我不喜歡黃蜂，但我很欣賞牠們的巢穴工程，這是一件藝術品」、「身為密集恐懼症感到害怕，新的恐懼解鎖」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法