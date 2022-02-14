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    麥田圈解謎！他目睹袋鼠喀藥鏘掉狂跳繞圈圈 席地而睡萌翻

    休伊森指出，他曾經在塔斯馬尼亞州看到小袋鼠進入罌粟田，啃咬下含鴉片成份的罌粟球莖，接著情緒亢奮地蹦跳繞圈圈，跳累了就倒地大睡，而小袋鼠們所踩踏過的地方，就變成了麥田圈。（圖擷取自「sids.ventures」Tiktok、本報合成）

    休伊森指出，他曾經在塔斯馬尼亞州看到小袋鼠進入罌粟田，啃咬下含鴉片成份的罌粟球莖，接著情緒亢奮地蹦跳繞圈圈，跳累了就倒地大睡，而小袋鼠們所踩踏過的地方，就變成了麥田圈。（圖擷取自「sids.ventures」Tiktok、本報合成）

    2022/02/14 15:02

    〔即時新聞／綜合報導〕外國神秘麥田圈的形成方式一直令人好奇，澳洲1名線上動物節目主持人休伊森（Sid Hewison）近日則指出，他曾經在塔斯馬尼亞州（Tasmania）看到小袋鼠進入罌粟田，啃咬含鴉片成份的罌粟球莖，接著情緒亢奮地蹦跳繞圈圈，跳累了就倒地大睡，而小袋鼠們所踩踏過的地方，就變成了麥田圈。

    綜合外媒報導，休伊森近期在社群平台「Tiktok」發布1段影片，內容提到某次他前往塔斯馬尼亞州（Tasmania）時，正好撞見一群小袋鼠闖入罌粟田後，開始啃咬含可待因（Codeine）與嗎啡的罌粟球莖，接著呈現情緒極度亢奮，開始瘋狂地在田中繃繃跳跳、繞起圈圈，最後跳累了就席地而睡，醒來後就自己返家了。

    休伊森透露，據當地農夫指出，綿羊吃了罌粟後，也會情緒亢奮地踩踏田地，為防止農作物遭踩壞，會架起更堅固的柵欄以抵抗羊群，但此防護措施對小袋鼠沒有效果，因牠們一躍就進入罌粟田。

    休伊森補充，前塔斯馬尼亞州長吉丁斯（Lara Giddings）於2009年便曾公開表示，農民遭遇罌粟田被小袋鼠闖入，牠們會吃了罌粟後太激動，接著「跳得像風箏一樣高」，導致田地被踩壞。

    據悉，塔斯馬尼亞州所產出的鴉片類藥物佔全球一半的產量。

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    示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

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