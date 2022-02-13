偷看男友手機發現私約85名女子 她怒提分手

1名女網友在社群平台分享，日前懷疑男友出軌，偷看對方手機時發現有下載交友軟體，點開發現男友搭訕了85名女子，但卻沒有任何1名女網友願意跟自己男友約會。（圖擷取自「self.timer.tori」Tiktok、本報合成）

2022/02/13 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕1名女網友在社群平台分享，日前懷疑男友出軌，因此私下偷看對方手機，因而發現有下載知名交友軟體，點開後發現男友已私訊了85名女子，不過卻沒有任何1名女網友願意跟自己男友約會，導致對方無法出軌成功，她將此特殊經歷上網分享，這則PO文引起超過150萬名網友觀看與討論。

綜合外媒報導，女網友多莉（Tori）於5日社群平台「Tiktok」分享1段影片，內容提到日前懷疑男友出軌，因此私下偷看對方手機，並發現有下載知名交友軟體「Tinder」，且早已私訊搭訕85位女網友，但卻全數遭到拒絕。

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多莉說，「比起自己遭男友背叛的心碎感受，更為了對方連1個女生都約不到感到尷尬與難過，因而頓悟何必待在沒人要的對象，甚至為他傷心？」

網友看到影片後，紛紛表達不同想法，有人說「我前夫也是這樣，曾有名女網友回覆他：看看你的太太，再照一下鏡子吧」、「我前男友曾經開幾個小時，去會見他所謂的『真愛』，結果被放鴿子，呵呵」、「我前男友出軌一個『女生』，還沾沾自喜地娶對方，到最後發現對方其實是男的，我得知消息後放聲大笑！」。

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