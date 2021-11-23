好糗！男擦完乳液上夜店狂歡「慘白臉部」瞬成全場焦點

網友雷明頓分享，他的朋友在臉上塗抹具防曬係數的乳液後，接著一同進入夜店狂歡，未料朋友的臉在光影折射下變成慘白一片。（圖擷取自「jackremmington」Tiktok、本報合成）

2021/11/23 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕國外一名網友在社群平台分享，他與友人近日前往夜店玩樂，朋友出門前仍不忘保養，在臉上塗抹具防曬係數的乳液，未料進入夜店後，整張臉在光影折射下變成慘白一片，瞬間變成全場「最佳焦點」，他感到有趣，將此錄製影片上傳，這則PO文引起超過480萬名網友觀看。

網友雷明頓（Jack Remmington）近日在社群平台「Tiktok」上傳一段影片，內容提及，他與朋友日前一同前往阿姆斯特丹某間夜店玩樂，在出發前，他的一名朋友不忘保養皮膚，在臉上塗抹具防曬係數的乳液，未料隨後進入夜店後，卻讓他感到相當後悔；影片可見，這名朋友在紫色燈光折射下，臉部呈現一片慘白，如同戴上白色面具，一旁客人還對刻意向他舉起大拇指稱讚，十分搞笑。

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網友看到影片後，紛紛表達不同想法，有人說「太好笑了」、「至少確定這防曬乳液是有用的」、「等到他54歲時，就會看起來像24歲，屆時換他笑了」、「其實擦得很均勻，護膚王！」、「其實有點像吸血鬼...」，也有網友理性回應「如果有做美白牙齒的話，在這種燈光下也會看起來相當明顯」。

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