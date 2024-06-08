空官徐皓明媽媽、外婆赴美參加畢典車禍重傷 募款暖助貧困徐家

美國空軍官校台籍學生徐皓明的家人特地赴美參加他的畢業典禮，卻遇上車禍。（民眾提供）

2024/06/08 01:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍官校台灣籍學生徐皓明5月底以優異成績畢業，家人特地赴美參加他的畢業典禮，卻遇上車禍，徐皓明的母親和外婆身受重傷，外婆更一度沒有呼吸，醫生估計治療費用超過60萬元，對經濟狀況不佳的徐家更是雪上加霜。台灣的空軍官校7日成立捐款專戶協助募款。國防部長顧立雄也說，會盡力幫忙，不會讓醫療費用沒法支付的情況發生。

民進黨立委王定宇在臉書發文指出，徐皓明來自澎湖貧困家庭，父母靠撿破爛為生，父親10多年前半身不遂，母親也因健康問題需要洗腎。為了不給家裡添負擔，徐皓明就讀的都是免學費的軍事預校，成績優秀，不但拿到美國空軍官校每4年僅在台灣選拔3人公費留學名額，還在畢業前夕代表優秀畢業生到西點軍校交流。

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王定宇透露，車禍之後，徐皓明的母親和外婆頸椎受傷開刀，目前頸部以下不能動，2人也無法進食，目前均插食管，外婆和媽媽還要額外接受洗腎。徐皓明雖然內心悲痛，但依然冷靜地說，「因為如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。他目前睡在醫院的躺椅上，沒有正常三餐，仍樂觀表示，「心理素質還很強大，目前也有好好作息，感謝各位關心」。

王定宇說，科羅拉多台灣同鄉會和科羅拉多台灣人緊急救助會已在GoFundMe網站為徐家發起募款，駐丹佛辦事處黃處長也提供協助。同時，台灣的空軍官校今天也成立捐款專戶協助募款，希望大家一起來幫助徐皓明和他的親人。

而GoFundMe網站上的募款目標是25萬美元，台灣時間8日凌晨1點左右金額已衝到19萬5240美元，1500多人熱心捐款。

台灣空軍官校成立捐款專戶協助募款。（翻攝自王定宇臉書）

科羅拉多台灣同鄉會和科羅拉多台灣人緊急救助會GoFundMe網站，8日凌晨1點左右金額已衝到19萬5240美元。（擷取自GoFundMe網站）

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