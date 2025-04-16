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    週四高溫飆32度！ 日夜溫差大 北部空品亮紅燈

    週四白天高溫炎熱，但早晚仍偏涼。示意圖。（資料照，記者方賓照攝）

    週四白天高溫炎熱，但早晚仍偏涼。示意圖。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/04/16 21:48

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週四（17日）各地為晴到多雲，白天高溫可來到32度，入夜後低溫下探17度，日夜溫差大。

    中央氣象署預報，週四各地大多為晴到多雲；而東半部地區、恆春半島及午後山區，恐有零星短暫陣雨。不過晚起，馬祖及金門地區，易有局部霧或低雲，將影響能見度，請民眾注意。

    溫度方面，週四白天舒適溫暖，西半部高溫可以來到29至32度；中南部近山區的地方會再更高；東半部則約27、28度，同時早晚偏涼、日夜溫差大，各地低溫約17至20度，早出晚歸請適時添加衣物。另外，澎湖全天的氣溫為21至28度；金門約18至26度；馬祖是19至25度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五恐有鋒面陸續接近或掠過北台灣，且各地氣溫將持續悶熱，天氣趨於不穩定，中北部與東部山區，將有短暫陣雨或雷雨的機會。

    紫外線指數部分，週四基隆市、新北市、台北市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為「高量級」；其餘縣市均為「過量級」。

    ​空氣品質方面，週四西半部風速弱，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，竹苗零星地區短時間可能達紅色警示等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

    週四西半部高溫可來到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    週四西半部高溫可來到32度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週四為「高量級」跟「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    ​空氣品質方面，週四西半部風速弱，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    ​空氣品質方面，週四西半部風速弱，污染物易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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