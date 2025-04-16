4/16 今彩539頭獎開1注！800萬獎落新竹縣

今晚（4月16日）開獎的第114000094期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/04/16 22:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月16日）開獎的第114000094期今彩539頭獎開出1注，由新竹縣竹北市中山路617號1樓「天后公益彩券行」開出。

第114000094期今彩539中獎號碼為「07、22、25、29、38」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共211注中獎，每注可得2萬元；參獎共7294注中獎，每注可得300元；肆獎8萬1783注中獎，每注可得50元。

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第114000094期39樂合彩中獎號碼為「07、22、25、29、38」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共238注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1606注中獎，每注可得1125元。

第114000094期3星彩中獎號碼為「898」，壹獎共107注中獎，每注可得5000元。

第114000094期4星彩中獎號碼為「5663」，壹獎共15注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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