新北幽靈連署案 國民黨板橋主任等6人全部交保

國民黨新北市板橋區黨部主任謝慶認訊後被檢方聲押禁見。（記者王藝菘攝）

2025/04/16 21:29

〔記者王定傳／台北報導〕新北地檢署偵辦罷免民進黨立委蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘涉造假連署案，今凌晨依偽造文書等罪嫌聲押禁見國民黨板橋區黨部主任謝慶認、三重區黨部執行長羅大宇等6人；新北地院晚間裁定，謝、羅、連署罷免蘇巧慧及吳琪銘案的總召王昱人，罷免蘇巧慧案領銜人譚鎮耀4人各20萬元交保、黨工蔡甘子3萬元交保、志工應大華15萬元交保，均禁止出境、出海及限制住居。

檢調昨約談26名被告及11名證人，被告部分包含：連署罷免蘇巧慧及吳琪銘案的總召王昱人，罷免蘇巧慧案領銜人譚鎮耀、備補領銜人蔡承睿，罷免吳琪銘領銜人李清祥與備補領銜人顏秀連，罷免張宏陸發起人吳禹辰、領銜人徐偉豪與備補領銜人賴志宏，罷免李坤城領銜人宋建樑與備補領銜人陳冠至。

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檢調昨還搜索國民黨新北市板橋區、三重區黨部，帶回板橋區黨部主任謝慶認及黨工蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇等人，未搜索國民黨新北市黨部。

檢方今日凌晨訊後依偽造文書及違反個人資料保護法，聲押禁見謝慶認、蔡甘子、羅大宇、譚鎮耀、王昱人及志工應大華6人；至於其他20名被告5萬元至12萬元不等金額交保。

據了解，連署罷免吳琪銘的名單中有104位已過世的死者、蘇巧慧罷免案有84位死者、李坤城罷免案有139位死者、張宏陸罷免案有180位死者，合計超過500位死者被寫進罷免案提議人名冊中，疑有大規模抄錄名冊情形。

據了解，檢調約談對象中，王昱人、譚鎮耀、吳禹辰、蔡承睿等，都是國民黨新北市青年工作總會會員，加上國民黨台北市議員曾自鍾小平爆藍營連署罷免的名冊，是由「國民黨青工會」所提供，雖後來改口道歉，但從約談人員中可看出，青工會在罷免案著力甚深。

另外，罷免李坤城領銜人宋建樑，曾被質疑連署罷免名單中有上百名已故亡者，未料，宋竟以戲謔方式回應媒體：「很有可能是民進黨執政天怒人怨，亡者都看不下去爬起來連署」，昨更前往新北檢複訊時，戴著象徵納粹「卐」字臂章，還比出納粹軍禮的手勢，引發撻伐。

這起案件除立委告發外，檢方也主動剪報分案加上調查局報請偵辦進行調查；另外，最高檢察署接獲中選會39件涉及偽造文書告發案，上週將首波19案發交台北等11個地檢署偵辦。

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