瘋「狐狸媚眼」澳網紅動整形手術 慘「長角」後永久留疤

澳洲網紅跑去做狐狸眼整容手術，結果因此破相。（翻攝卡爾社群網站）

2022/07/29 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕受到超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）等人影響，歐美掀起一陣「狐狸眼」熱潮，認為眼尾上挑看起來很嫵媚，甚至跑去整形；澳洲21歲網紅卡爾（Jessie Carr）正是其中之一，卻因此眉上凸起變形，彷彿長了角，事後治療成功，留下了永久性凹疤。

綜合外媒報導，來自澳洲雪梨的卡爾想要一雙「狐狸眼」，於是在2021年10月支付1118英鎊（合約新台幣4萬元）接受整形，醫師在她的眉上兩側植入填充物，並預估這次可以維持18至24個月的手術效果。

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術後一週是康復期，卡爾的臉腫成麵龜，而且感到疼痛，原本滿心期待術後效果呈現，不想卻發現眉上植入填充物處開始發黑。原來，整形手術過程中，醫師不慎把一根血管弄破，才導致腫脹。卡爾回到診所求救，對方幫她注射類固醇緩解症狀。

原本以為事情就這樣結束，殊不知幾週腫脹緩解後，她的眉上留下奇怪的腫塊，看起來就像額上長了角。卡爾無可奈何，只能接受超音波療程慢慢緩解症狀，同時還要搭配口服消炎藥舒緩症狀，直到今年3月都還能看到填充物明顯的突起。

事後，診所退款卡爾615英鎊（合約新台幣2萬元），她也在Tiktok上分享自己的經驗給粉絲們，坦言這真的是她做過最令自己後悔的事情。相關影片引發網友熱烈討論，好心的網友安慰卡爾，其實她的「角」看起來蠻酷的，也有網友留言表示，「我沒見過去動狐狸眼手術之後沒事的案例」，卡爾更是透露收到不少類似受害者的私訊。

經過治療之後，卡爾的「角」如今已經消退，但是右邊眉上卻留下美妝也難以遮蓋的凹疤，有網友關心她的傷勢，卡爾認為這個凹疤應該會永久存在，不過顯然已經接受了這個事實，近幾支Tiktok影片封面都是用右側臉自信示人。

澳洲網紅跑去做狐狸眼整容手術，結果因此破相，現在留下永久性凹疤。（翻攝卡爾社群網站）

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