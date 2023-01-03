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    人妻停合法停車格遭「潑狗屎和熱水」屋主威脅她嚇到報警

    39歲人妻梅耶斯發現車子遭附近女屋主潑灑糞便和滾燙熱水。（圖擷取自「」Tiktok、本報合成）

    39歲人妻梅耶斯發現車子遭附近女屋主潑灑糞便和滾燙熱水。（圖擷取自「」Tiktok、本報合成）

    2023/01/03 10:53

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭（Queensland）1名39歲人妻近期將車子停在街道合法停車格後前往公司，未料，下班後卻發現車子遭附近女屋主潑灑糞便和滾燙熱水，且該名屋主自稱在屋外早就掛上「不得停車」告示牌，因此堅持不認錯，目前當地警方已介入調查中。

    綜合外媒報導，39歲人妻梅耶斯（Natalie Mayers）上月28日在「Tiktok」上傳1段影片，內容提到她將車子停在圖溫巴（Toowoomba）某街道的合法停車格後就前往公司，未料下班走回停車點時，竟然發現她的車子被街道旁的女屋主灑滿狗大便和熱水，並立即拿起手機錄製影片自保。

    公開影像可見，該名女屋主質問「我這裡有掛著不得停車的牌子，且街道上空無一人，為什麼要把車停在我家門口？且妳停了3小時左右」，並承認那些糞便與燙水都是她做的，梅耶斯接著回說，此停車格為公共合法停車區，她沒有違法。未料女屋主卻聲稱「先前就有看到疑似你的朋友停車在這裡，我將前往法院對你提告」，接著揚言「如果妳再回來，等著看妳的車會變怎樣」。

    事發後梅耶斯透露「車子到處都是糞便味道真的很難聞」，當時遭到女屋主威脅後便立刻報警，並指出自己才剛休完6個月產假回來工作並不清楚有這些變化，且停車時也未看到「禁止停車」的標誌，她將這則影片上傳後引起眾多網友議論，眾多網友認為梅耶斯應採取法律手段反擊。據昆士蘭警方表示，已接獲報案並展開細部調查中。

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