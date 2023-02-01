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    女子等電梯遭陌生男爆打腦部重傷 韓媒首度公開驚悚監視器畫面

    韓國去年5月發生一起襲擊案件，遭襲擊女子腦部重傷，韓國媒體日前公布完整驚悚監視器畫面。（圖擷取自「JTBC News」官方YouTube）

    韓國去年5月發生一起襲擊案件，遭襲擊女子腦部重傷，韓國媒體日前公布完整驚悚監視器畫面。（圖擷取自「JTBC News」官方YouTube）

    2023/02/01 14:36

    〔即時新聞／綜合報導〕韓國電視節目《事件追蹤》於日前公開2022年5月「釜山踢人事件」的監視器畫面，一名女子在等電梯時突然遭陌生男猛踢頭部，甚至將女子舉起扛在肩上，該男以「謀殺未遂」罪名受審，法院一審判該男需服12年有期徒刑，檢方認為判決過輕，已提上訴。

    綜合外媒報導，韓國電視JTBC取得受害女子同意，於節目《事件追蹤》播放事發當時的監視器畫面。2022年5月，該女在一處辦公大樓等電梯，男嫌從後面用迴旋踢的姿勢猛踢該女頭部，該女受襲擊後倒地，男嫌直接把女子扛在肩上，離開監視器鏡頭，走進大樓一處走廊，繼續對該女施暴。

    《事件追蹤》公開一刀未剪的監視器畫面僅針對受害者和施暴者的臉部打馬賽克，其餘皆完全呈現監視器捕捉到的畫面，並上傳至YouTube平台。據悉，受害女子傷勢非常嚴重，雖然生命無大礙，男嫌襲擊卻造成她顱內出血、腦損傷、雙腿永久性殘疾。

    經韓國警方調查，男嫌曾任職於保全公司，其前科紀錄包含竊盜罪、傷害罪等，也曾因侵入住宅竊盜罪被判處2年徒刑，沒想到出獄後再次犯下罪行。檢方指控男嫌謀殺未遂，要求判處20年有期徒刑，但法院一審只判12年、服刑期滿後需配戴電子腳鐐監控行蹤。

    男嫌對法院一審的判決相當不滿，「為什麼我會被判謀殺未遂？」，檢方認為一審判決刑期太輕，已提出上訴。

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