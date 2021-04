紐約警探被塑膠長棍襲擊頭部 嫌犯遭逮動機不明

2021/04/27 16:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約市近日發生一起襲警事件,有一位警探忽然被一名25歲男子拿著塑膠棍棒往頭部攻擊,嫌犯立刻逃離現場,隨後當地警方以擁有武器、抵抗逮捕等罪行逮捕。

綜合外媒報導,週一上午約11點50分,紐約市警察局(NYPD)警探手上正拿著筆認真執勤抄寫時,一名25歲男子摩根(Akeele Morgan)忽然向他背後走來,手上拿著2根塑膠長棍,立刻揮起右手的塑膠棍往警探的頭部襲擊。

請繼續往下閱讀...

從紐約市偵探基金工會推特公布襲警影片中,警探被棍棒襲擊後立刻手按頭部並彎腰,表情相當不適,該警探甚至蹲下休息。據工會表示,該警探頭部留下一條類似鞭子的傷痕。

報導提到,當地警方於法拉盛地區逮捕摩根,並指控摩根攻擊他人、擁有犯罪武器、拒絕逮捕以及失序等犯罪行為。據悉,尚未得知摩根襲警動機。

Welcome to NYC!



Even as our Detectives investigate crimes they’re attacked by emboldened criminals, who have quickly realized there are no consequences for law breakers in our city.



The DEA is calling for this violence to be fully prosecuted as we look to file civil charges. pic.twitter.com/3FuiBEEcE1