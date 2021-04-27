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    紐約警探被塑膠長棍襲擊頭部 嫌犯遭逮動機不明

    摩根使用塑膠棍攻擊警探。（圖擷取自「@NYCPDDEA」推特）

    摩根使用塑膠棍攻擊警探。（圖擷取自「@NYCPDDEA」推特）

    2021/04/27 16:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市近日發生一起襲警事件，有一位警探忽然被一名25歲男子拿著塑膠棍棒往頭部攻擊，嫌犯立刻逃離現場，隨後當地警方以擁有武器、抵抗逮捕等罪行逮捕。

    綜合外媒報導，週一上午約11點50分，紐約市警察局（NYPD）警探手上正拿著筆認真執勤抄寫時，一名25歲男子摩根（Akeele Morgan）忽然向他背後走來，手上拿著2根塑膠長棍，立刻揮起右手的塑膠棍往警探的頭部襲擊。

    從紐約市偵探基金工會推特公布襲警影片中，警探被棍棒襲擊後立刻手按頭部並彎腰，表情相當不適，該警探甚至蹲下休息。據工會表示，該警探頭部留下一條類似鞭子的傷痕。

    報導提到，當地警方於法拉盛地區逮捕摩根，並指控摩根攻擊他人、擁有犯罪武器、拒絕逮捕以及失序等犯罪行為。據悉，尚未得知摩根襲警動機。

    該警探頭被襲擊後，身體不適而蹲下。（圖擷取自「@NYCPDDEA」推特）

    該警探頭被襲擊後，身體不適而蹲下。（圖擷取自「@NYCPDDEA」推特）

    摩根隨後被警方逮捕。（圖擷取自「@NYCPDDEA」推特）

    摩根隨後被警方逮捕。（圖擷取自「@NYCPDDEA」推特）

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