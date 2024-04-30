中市教保員利剪嚇童重罰40萬、4年內不得任職 園所勒令停招1年

教保員利剪嚇童中市重罰40萬且4年內不得任職，園所勒令停招1年。（圖：江和樹提供）

2024/04/30 13:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市日前驚傳大里區一家幼兒園教保員竟持利剪作勢恐嚇要剪學童眼睛與嘴巴，事件曝光後，教育局查出教保員甚至還有壓制特教生及罰跑操場等情事，共6人受害，火速祭重罰，當事教保員4年內不得在教保機構任職，並重罰40萬元；該園未善盡管理責任，勒令停招1年；格式化監視影像規避教育局檢查，情節重大，祭歷年來最重的裁罰30萬元上限；另負責人知悉未通報加重裁罰15萬元，行政主任與同班的教保員知悉未報各罰3萬元。

台中市教育局21日接獲檢舉後外聘專家調查，今（30）日召開不適任教保人員認定委員會，決議祭重罰，教育局重申台中市教保服務「零體罰」原則，違反法令絕對嚴懲嚴辦，絕不姑息寬貸。

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教育局指出，委員調查結果，該名教保員體罰幼生跑操場、壓制特教生、拿剪刀恐嚇幼生等行為屬實，且受害人達6人，違反教保服務人員條例情節重大，裁罰40萬元，管制4年不得在教保機構任職，並公告行為人姓名及教保機構名稱，今天先決議出爐，等完成處分書後會公告在全國教保資訊網。

教育局指出，調查也發現該園負責人兼園長接獲同班教保人員及家長反映疑似不當對待行為，皆未督導及妥善管理，造成數位幼生受害，勒令該園停招1年；對於該園格式化監視影像規避教育局檢查，情節重大，依幼兒教育及照顧法第58條可罰6至30萬元，教育局祭出最重裁罰30萬元，是歷年來裁罰最重的一案。

此外，園長自述上美語課分科教學部分裁罰6千元；另同班教保員及行政主任知悉不當對待案件，未於時限內通報社政及教育單位，依法各裁罰3萬元；負責人兼園長也有知悉未通報情事，加重裁罰15萬元。

教育局重申，針對涉及不當對待幼生的園所及相關人員決不姑息，違法一律嚴懲嚴辦；為確保幼生受教環境安全，將持續督導各園應以溫暖、正向態度實施教保服務。針對此案，若在園生家長有轉安置需要，可洽詢電話（04）22289111轉分機54400，教育局將妥善協助。

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