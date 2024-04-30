華航空服員偕男友醉鬧小港機場 網友批︰丟臉丟到別人家

藍衣男子與白衣女子拒離開機場管制區，與航空公司人員發生爭執。（圖由民眾提供）

2024/04/30 13:30

華航︰員工若有不當行為將依公司規範查處

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄國際機場28日發生一對男女酒後脫序行為，國泰航空機長拒載將2人請下飛機，未料2人在22號登機門叨唸不肯離去，驚動航警出面約束並陪同辦理退關手續。據悉女子為華航空服員，引發網友批評丟臉丟到別人家。華航回應，已聯繫該名員工了解狀況並提醒應遵照相關規定；對於員工若有不當行為，將依公司規範查處。

航警局高雄分局28日中午12時接獲國泰航空通報，有旅客疑似酒後於22號登機門鬧事，該分局警備隊立即派遣2名警力至現場處理。

請繼續往下閱讀...

經了解，現場1對男女於登機前飲用酒精性飲料，登機後在機艙內有影響飛航秩序的脫序行為，遭機長拒載被請下飛機，2人在22號登機門與航空公司人員爭執，遲遲不願離開管制區。

航警嚴正告知該2名旅客相關規定與約束脫序行為，並全程陪同航空公司與2名旅客辦理退關程序，花了約50分鐘才結束鬧劇。

航警局高雄分局指出，飲酒後於機上鬧事，可依民用航空法第119之2條第2款「使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰」裁罰。請旅客搭機前中儘量避免飲酒，以免影響航空器上秩序與安全，而誤觸法網。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

藍衣男子與白衣女子拒絕離開管制區，航空公司人員不斷勸說。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法