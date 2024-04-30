有瑕疵！基層警諷防彈衣「一扳就凹」 警政署：已要求廠商換新

警政署新發的防彈衣內抗凹陷版存在瑕疵。（記者姚岳宏攝）

2024/04/30 13:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕有基層員警從3月間陸續反映，新發的防彈衣內的「抗凹陷板」有瑕疵，竟可輕易就扳凹，簡直變成「抗、凹陷板」？擔心萬一發生緊急情況時無法作用，恐危及生命安全；警政署今天澄清，經查該批產品是廠商製造時熱壓不完全，上月已要求廠商陸續保固換新，強調防彈衣之抗凹陷板雖有瑕疵，防彈衣仍具IIIA等級抗彈性能，喊話員警不必擔心。

警政署後勤組裝備科長陳志豪表示，該批防彈衣之抗凹陷板，是以100%防彈纖維含浸布熱壓成型製成，取代金屬材質之抗凹陷板，除維持原有抗凹陷性能，重量亦較金屬材質抗凹陷板輕（400g減輕為250g），可減輕同仁穿戴負擔；有關部分瑕疵抗凹陷板已要求廠商保固換新，確保員警執勤安全。

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警政署指出，本批防彈衣驗收過程，由警政署人員到廠商工廠，從5000餘件防彈衣中，隨機抽樣20件送交檢測機構檢測；防彈衣本體及抗凹陷板分別檢測抗彈性能，皆通過IIIA等級測試標準；防彈衣驗收合格後才配發至各警察機關使用。

在陸續接獲警察機關反映，部分防彈背心之抗凹陷板可輕易曲折之情形，警政署很重視，已在4月16日行文廠商，依契約條款儘速完成瑕疵品換修事宜，以保障第一線執勤員警安全；警政署強調，該批防彈衣之抗凹陷板雖有瑕疵，惟防彈衣本體仍具有IIIA等級抗彈性能。

警政署表示，未來防彈衣採購案件，將強化後續製工流程監督，務期購置品質優良裝備供同仁使用，保障員警執勤安全。

警政署後勤組裝備科長陳志豪說明，新發的防彈衣之抗凹陷板（右），重量較金屬材質抗凹陷板（左）輕（400g減輕為250g）。（記者姚岳宏攝）

有員警在臉書「靠北police」展示「抗。凹陷板？」（記者姚岳宏翻攝臉書靠北police）

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