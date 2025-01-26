寒流午後報到！氣象署急發低溫特報 北部罕見多縣市橙色燈號

氣象署發布低溫特報。（氣象署提供）

2025/01/26 11:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕入冬第一波寒流將在今天（26日）中午後報到！中央氣象署在今天上午急發低溫特報，北部9縣市罕見都是「橙色燈號」，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

這波寒流影響期間從今天午後到29日清晨，氣象署針對這波寒流發布的第一次低溫特報從今天晚間起到明天，局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

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低溫區域橙色燈號（非常寒冷）包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。黃色燈號（寒冷）區域包括花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

寒流下午報到，須留意連日低溫影響。（取自國家災害防救科技中心）

寒流下午報到，須留意連日低溫影響。（取自國家災害防救科技中心）

寒流下午報到，須留意連日低溫影響。（取自國家災害防救科技中心）

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