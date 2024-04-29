斥資1.12兆建新航廈！ 杜拜將打造「全球最大機場」

杜拜昨（28）日宣布，將在位於市郊的「阿勒馬克圖姆國際機場」（Al Maktoum International Airport）附近，斥資348.5億美元（約新台幣1.12兆元）打造全新航廈。（美聯社）

2024/04/29 14:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜昨（28）日宣布，將在市郊的「阿勒馬克圖姆國際機場」（Al Maktoum International Airport）附近，斥資348.5億美元（約新台幣1.12兆元）打造全新航廈。根據阿拉伯聯合大公國的最新聲明表示，一旦新航廈完工並全面投入運作，每年最多可容納2.6億名旅客，可讓阿勒馬克圖姆成為「全球最大」的機場。

綜合外媒報導，杜拜的統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）28日透過社群平台「X」（原推特）表示，杜拜政府已核准這個總價高達348.5億美元的建設計畫。阿拉伯聯合大公國也在聲明中進一步說明，新航廈面積將是「杜拜國際機場」（Dubai International Airport）的5倍，一旦全力運作，每年將可容納最多2.6億名旅客，使其成為全球旅客吞吐量最大的機場。

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杜拜民航局長兼阿聯酋航空執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，這項大型計畫的第一階段，將於10年內完工，屆時每年能接待1.5億名旅客。報導指出，位於市郊的阿勒馬克圖姆機場，自2010年開始運作，然而這個位在波斯灣金融樞紐的航空交通占比相對較小，加上位於市中心繁華地區的杜拜國際機場，已無法再行擴建，因此當局希望阿勒馬克圖姆機場能將其取代。

另據報導指出，目前全球旅客吞吐量最高的機場，是美國的哈茨菲爾德–傑克遜亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport），每年可容納逾1億名旅客，為全世界旅客轉乘量最大、也最繁忙的機場。

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.



Al Maktoum International Airport will enjoy the… pic.twitter.com/oG973DGRYX — HH Sheikh Mohammed （@HHShkMohd） April 28, 2024

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