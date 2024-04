斥資1.12兆建新航廈！ 杜拜將打造「全球最大機場」

2024/04/29 14:30

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕杜拜昨(28)日宣布,將在市郊的「阿勒馬克圖姆國際機場」(Al Maktoum International Airport)附近,斥資348.5億美元(約新台幣1.12兆元)打造全新航廈。根據阿拉伯聯合大公國的最新聲明表示,一旦新航廈完工並全面投入運作,每年最多可容納2.6億名旅客,可讓阿勒馬克圖姆成為「全球最大」的機場。

綜合外媒報導,杜拜的統治者穆罕穆德親王(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)28日透過社群平台「X」(原推特)表示,杜拜政府已核准這個總價高達348.5億美元的建設計畫。阿拉伯聯合大公國也在聲明中進一步說明,新航廈面積將是「杜拜國際機場」(Dubai International Airport)的5倍,一旦全力運作,每年將可容納最多2.6億名旅客,使其成為全球旅客吞吐量最大的機場。

杜拜民航局長兼阿聯酋航空執行長阿邁德(Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum)表示,這項大型計畫的第一階段,將於10年內完工,屆時每年能接待1.5億名旅客。報導指出,位於市郊的阿勒馬克圖姆機場,自2010年開始運作,然而這個位在波斯灣金融樞紐的航空交通占比相對較小,加上位於市中心繁華地區的杜拜國際機場,已無法再行擴建,因此當局希望阿勒馬克圖姆機場能將其取代。

另據報導指出,目前全球旅客吞吐量最高的機場,是美國的哈茨菲爾德–傑克遜亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport),每年可容納逾1億名旅客,為全世界旅客轉乘量最大、也最繁忙的機場。

