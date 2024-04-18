「航空界奧斯卡」揭曉！這機場打敗新加坡樟宜機場評比奪冠

卡達杜哈哈馬德機場（Hamad International Airport）。（資料照，法新社）

2024/04/18 15:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名航空服務獨立調查機構「SKYTRAX」的評比，素有「航空界奧斯卡」之稱。就在昨（17）日晚間，SKYTRAX公布「2024年最佳百大機場」（World’s Top 100 Airports 2024）的評選結果，今年由卡達杜哈哈馬德機場（Hamad International Airport）奪冠，台灣桃園機場則是位列第66名，比去年名次大幅進步。

綜合外媒報導，SKYTRAX自1999年起每年都會固定發起「全球百大機場評選」，這是全世界第一個機場顧客滿意度調查，評估逾500座機場的旅客服務及設施，被視為世界航空產業的品質基準。今年排行榜結果，是在2023年8月至2024年3月期間，由全球超過100國的旅客寫了高達1300萬份調查問卷，以及綜合評估一系列機場服務、關鍵績效指標等方面後，才統計出來這個排行。

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2024年奪得冠軍寶座的機場，是中東航空樞紐之一、也是卡達航空（Qatar Airways）主要基地的哈馬德國際機場，擊敗蟬聯冠軍數年之久的新加坡樟宜機場（Singapore Changi）。另外，今年排名前5名的機場全都位在亞洲，根據排名順位分別是南韓仁川機場、東京羽田機場、東京成田機場。

台灣桃園機場今年排在第66名，與去年的82名相比，有著顯著的進步，甚至贏過美國丹佛機場、吉隆坡機場、沖繩機場、紐約約翰甘迺迪機場等各國著名機場。

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