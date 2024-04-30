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美眾院中國委員會主席新官上任 首重阻止共軍侵台、消除軍售交付障礙

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾上任，首要任務包含阻止共軍侵台、消除軍售交付障礙。（彭博）

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾上任，首要任務包含阻止共軍侵台、消除軍售交付障礙。（彭博）

2024/04/30 12:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾走馬上任，30日發布預錄影片及投書，指首要任務包含阻止中共對台灣及盟友的侵略、擴大培訓台灣軍隊及消除軍售交付障礙等，共和黨籍的穆勒納爾作風強硬，2月曾拜訪台灣，在預錄影片中亦可見到總統蔡英文接見穆勒納爾畫面。

「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾在臉書影片中提到，他親眼目睹中共破壞美國的核心價值與主權，試圖削弱美國實力，他表示，他的首要任務為嚇阻中國侵略台灣以及在印太區域的盟友，將與盟友合作防範中共竊取技術，減少關鍵產業鏈對中國的依賴，並稱中共害怕的是團結的美國。

此外，穆勒納爾也投書《FOX NEWS》，以《美國不能忽視的5個中國威脅》為題，其中包含了中國對美國工業的損害、芬太尼危機以及中共對美方盟友與合作夥伴的軍事威脅，文中穆勒納爾明確表示，需要維護台灣和美國的盟友，2月他隨團拜訪台灣，期間參與會議及現場實際經驗都讓他更覺得有強化國防工業基礎的迫切需求。

美方認為單靠經濟措施無法有效阻止中共侵略台灣，因此需要擴大對台軍隊的培訓，並消除對台軍售的交付障礙，解決台灣需要等上數年才能獲得足夠自身防衛武器的瓶頸。此外，美方也將阻擋中國宰制全球經濟，尤其是關鍵供應鏈上的依賴，包含電動車以及稀土等議題。

穆勒納爾還談到了中共運用TikTok，運用演算法進行政治宣傳，以及中共在全球擴廠、中共在各地設立海外警察部門的問題，除了會影響美國人民、全球年輕人對中共的看法外，中國也透過設廠影響各國經濟，增加美國隊中國技術的依賴，並利用海外警察部門對於反中人士進行懲罰。

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