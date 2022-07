駭人！美紐約州長候選人演講 遭男子持利器襲擊

2022/07/22 12:06

〔即時新聞/綜合報導〕太可怕了!美國共和黨紐約州長候選人、眾議員澤爾丁(Lee Zeldin),於當地時間21日在門羅郡羅徹斯特附近舉辦演講,孰料突然有1名男子持利器跳上台襲擊,幸好最後澤爾丁並未受傷。

據《紐約郵報》報導,目擊者切內利(Joe Chenelly)透露,這名男子出現在演講台上後,用右手從口袋掏出像是刀片的物品,直接朝著澤爾丁脖頸處刺去。

從現場影片可以看到,澤爾丁當時連忙伸手阻擋,但也被男子抓住手臂,包括切內利在內的民眾見狀紛紛衝上前拉住男子阻止行兇,接著眾人就摔倒在一起,澤爾丁也跟著被拉倒在地。

切內利表示,自己從後面抓住男子控制住對方的行動,共和黨紐約副州長候選人、在紐約警局任職20多年的艾斯波西托(Alison Esposito),則趁機奪下男子手上的利器,隨後眾人將男子壓制在演講台下面。

從紐約大都會共和黨俱樂部的照片可以看到,男子所使用的利器似乎可套在食指和中指上,用尖銳的兩端攻擊他人,目前尚不清楚男子的身分和犯案動機,有消息指稱他是伊拉克戰爭老兵,當時有可能喝醉了。

在這起意外過了一段時間後,澤爾丁又回到台上完成演講,競選團隊對此也發表聲明,透露澤爾丁和搭檔艾斯波西托、團隊成員都沒有受傷,並強調還需要更多努力才能讓紐約變得更安全。

Republican candidate for governor in New York, @leezeldin, was almost stabbed when a person jumped on the staged & pulled out a blade during an event in Perinton, NY today. pic.twitter.com/Hlv2lTFtg2