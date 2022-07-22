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    駭人！美紐約州長候選人演講 遭男子持利器襲擊

    美國共和黨紐約州長候選人澤爾丁（Lee Zeldin，紅圈內右側穿白襯衫者），在演講時遭男子（紅圈內左方）持利器跳上台襲擊。（圖擷自@MrAndyNgo推特）

    美國共和黨紐約州長候選人澤爾丁（Lee Zeldin，紅圈內右側穿白襯衫者），在演講時遭男子（紅圈內左方）持利器跳上台襲擊。（圖擷自@MrAndyNgo推特）

    2022/07/22 12:06

    〔即時新聞／綜合報導〕太可怕了！美國共和黨紐約州長候選人、眾議員澤爾丁（Lee Zeldin），於當地時間21日在門羅郡羅徹斯特附近舉辦演講，孰料突然有1名男子持利器跳上台襲擊，幸好最後澤爾丁並未受傷。

    《紐約郵報》報導，目擊者切內利（Joe Chenelly）透露，這名男子出現在演講台上後，用右手從口袋掏出像是刀片的物品，直接朝著澤爾丁脖頸處刺去。

    從現場影片可以看到，澤爾丁當時連忙伸手阻擋，但也被男子抓住手臂，包括切內利在內的民眾見狀紛紛衝上前拉住男子阻止行兇，接著眾人就摔倒在一起，澤爾丁也跟著被拉倒在地。

    切內利表示，自己從後面抓住男子控制住對方的行動，共和黨紐約副州長候選人、在紐約警局任職20多年的艾斯波西托（Alison Esposito），則趁機奪下男子手上的利器，隨後眾人將男子壓制在演講台下面。

    從紐約大都會共和黨俱樂部的照片可以看到，男子所使用的利器似乎可套在食指和中指上，用尖銳的兩端攻擊他人，目前尚不清楚男子的身分和犯案動機，有消息指稱他是伊拉克戰爭老兵，當時有可能喝醉了。

    在這起意外過了一段時間後，澤爾丁又回到台上完成演講，競選團隊對此也發表聲明，透露澤爾丁和搭檔艾斯波西托、團隊成員都沒有受傷，並強調還需要更多努力才能讓紐約變得更安全。

    相關影片請見︰

    攻擊澤爾丁的男子被控制住行動，利器也被奪下。（圖擷自Metropolitan Republican Club推特）

    攻擊澤爾丁的男子被控制住行動，利器也被奪下。（圖擷自Metropolitan Republican Club推特）

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